أعلنت تركيا، السبت، استدعاء سفيرها في تل أبيب شاكر أوزكار طورونلار، إلى أنقرة للتشاور.

وفي بيان صادر عنها، قالت وزارة الخارجية التركية إنها استدعت سفيرها في تل أبيب بسبب "عدم استجابة الجانب الإسرائيلي لمطالب وقف إطلاق النار ومواصلته الهجمات على المدنيين."

وأضاف البيان أن استدعاء السفير التركي جاء أيضاً بسبب "عدم سماح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل دائم ومتواصل، ومع الأخذ بعين الاعتبار الكارثة الإنسانية في غزة".

ولليوم 29 على التوالي يشن الجيش الإسرائيلي عدواناً وقصفاً متواصلاً على معظم أنحاء قطاع غزة، استشهد فيه 9488 فلسطينياً، منهم 3900 طفل و2405 سيدات، وأُصيب 23516، حسب مصادر فلسطينية رسمية.