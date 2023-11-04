انطلق، السبت، اجتماع عدد من وزراء الخارجية العرب، مع نظيرهم الأمريكي أنتوني بلينكن بالعاصمة الأردنية عمان، لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وعُقد الاجتماع في أحد فنادق عمّان بين بلينكن ووزراء خارجية الإمارات عبدالله بن زايد، والسعودية فيصل بن فرحان، وقطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والمصري سامح شكري، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

ومن المتوقع أن يعقد وزير الخارجية الأمريكي، ونظيراه الأردني والمصري، مؤتمراً صحفياً للحديث عن نتائج اللقاء.

وفي سياق متصل، التقى الملك عبد الله الوزراء العرب وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قبيل اجتماعهم مع بلينكن، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

وذكر البيان، أن الملك أكد "ضرورة مواصلة التنسيق العربي للحديث بصوت واحد مع المجتمع الدولي، حول التطورات الخطيرة في غزة".

وشدد على أنه "من واجب الدول العربية الضغط على المجتمع الدولي والقوى الدولية الفاعلة، لوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل مستمر وحماية المدنيين".

وأكد "إدانة الأردن للمجازر التي ترتكب بحق المدنيين الأبرياء في القطاع".

وحذر العاهل الأردني من أن استمرار الحرب "سيؤدي إلى انفجار الأوضاع في المنطقة".

وأدان التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، مشدداً على "ضرورة مواصلة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية".

"جرائم حرب"

بدورها أعربت الخارجية العمانية، في بيان نشرته السبت على منصة إكس عن "بالغ استنكار سلطنة عُمان وإدانتها الشديدة لاستمرار المجازر وجرائم الحرب، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني".

وتابعت أن من تلك الجرائم "المجزرة المروعة والوحشية التي استهدفت، أمس (الجمعة)، مدرسة أسامة بن زيد، التابعة لوكالة الأونروا الأممية، في شمال قطاع غزة".

وأشار البيان أيضاً إلى "قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم (السبت) مدرسة الفاخورة، التابعة لوكالة الأونروا الأممية في جباليا، ومدخل مستشفى النصر للأطفال غرب غزة، وخزان ماء عمومياً يغذي أحياء عدة شرق رفح جنوبي القطاع".

وأكد "الحاجة إلى صحوة حقيقية للمجتمع الدولي، انطلاقاً من مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية، لوضع حد لهذا الاستهتار والتعسف الواضح لإسرائيل وخرقها للشرائع والقوانين والمواثيق الدولية".

وشدد على الحاجة إلى "الطلب من المحكمة الجنائية الدولية بتشكيل محكمة لجرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في غزة وملاحقة مجرمي الحرب في جميع المجازر التي ارتكبت".

وأضاف أن "الوقف الفوري لهذه الحرب الغاشمة ضرورة ملحة يتعين على المجتمع الدولي عدم التهاون فيها".

كما طالبت الخارجية العمانية "بموقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين الأبرياء العُزل، وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية لهم".

ودعت إلى "انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حدود عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبدأ حل الدولتين وعلى أساس القانون الدولي".

ومنذ 29 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حرباً على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وتسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.