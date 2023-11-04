رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية السبت، بقرار الجمهورية التركية استدعاء سفيرها لدى إسرائيل.

وقالت الخارجية في بيان وصل إلى الأناضول: "نرحب بقرار الجمهورية التركية استدعاء سفيرها في إسرائيل تعبيراً عن موقف تركيا الرافض للحرب على قطاع غزة والمطالب بوقفها فوراً، واحتجاجاً على الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا".

وأِشارت إلى أن هذا الموقف هو امتداد لمواقف القيادة التركية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في المحافل كافة وحمايتها، وامتداد أيضاً للحراك السياسي والدبلوماسي الذي تمارسه لوقف الحرب على قطاع غزة وتأمين الاحتياجات الإنسانية الأساسية للقطاع.​​​​​​​

وطالبت الخارجية الفلسطينية الدول أن تتخذ مواقف شجاعة مشابهة ومراجعة علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الاحتلال التي ترتكب المجازر والإبادة الجماعية بحق شعبنا، وتنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

والسبت أعلنت تركيا استدعاء سفيرها في تل أبيب شاكر أوزكار طورونلار إلى أنقرة للتشاور.

وفي بيان صادر عنها، قالت وزارة الخارجية التركية إنها استدعت سفيرها في تل أبيب بسبب "عدم استجابة الجانب الإسرائيلي لمطالب وقف إطلاق النار ومواصلته الهجمات على المدنيين".

وأضاف البيان أن استدعاء السفير التركي جاء أيضاً بسبب "عدم سماح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل دائم ومتواصل، ومع الأخذ بعين الاعتبار الكارثة الإنسانية في غزة".

ومنذ 29 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حرباً على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وتسببت في وضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.