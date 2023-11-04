سياسة
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القسام تؤكد قتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين باشتباكات شمالي غزة
أكدت كتائب القسام، السبت، مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين، في اشتباكات ببلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.
القسام تؤكد قتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين باشتباكات شمالي غزة
جنود إسرائيليون على طول الطريق السريع بالقرب من الحدود مع قطاع غزة / Others
4 نوفمبر 2023

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس, السبت، أنها قتلت 5 جنود إسرائيليين وأصابت آخرين في اشتباكات شمال غربي مدينة غزة.

وذكرت في بيان مقتضب عبر تليغرام: "مجاهدو القسام يهاجمون قوة متحصنة في مبنى شمال غرب مدينة غزة ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة والقنابل ويجهزون على 5 جنود ويصيبون آخرين".

وأمس الجمعة، نشرت القسام مشاهد من اشتباكات خاضتها مع القوات الإسرائيلية في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وتضمن الفيديو إطلاق عناصر القسام قذائف محمولة على الكتف داخل غرف ومنازل للمواطنين احتمت بها القوات الإسرائيلية.

كما أظهر الفيديو إطلاق قذائف باتجاه آليات إسرائيلية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في بيان أمس الجمعة "ارتفاع عدد القتلى منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 341 ضابطاً وجندياً".

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته لا سيّما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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