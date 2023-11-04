حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، السبت، من ارتفاع وفيات الأمهات والمواليد الجدد في قطاع غزة بسبب "عدم إمكانية الحصول على الرعاية الكافية".

وكتبت الوكالة في سلسلة منشورات على حسابها عبر منصة إكس أن "النساء والأطفال والمواليد الجدد في أنحاء غزة يتحملون عبء تصعيد الأعمال العدائية بشكل غير متناسب".

وأضافت: "نتوقع ارتفاع وفيات الأمهات والمواليد الجدد في غزة بسبب عدم إمكانية الحصول على الرعاية الكافية".

وشددت الوكالة على أن "عدد القتلى في غزة أصبح صاعقاً، فيما تستمر المأساة".

وأشارت إلى أن "نقص الإمدادات والقصف المستمر وانقطاع الاتصالات يجعل الإغاثة الإنسانية صعبة للغاية".

وأكدت الأونروا أن "الاصطفاف للحصول على الخبز أصبح مقلقاً وغير آمن بعد قصف" إسرائيل نحو 10 مخابز في غزة.

ومنذ 29 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وتسببت في وضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.