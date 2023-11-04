انطلقت مسيرة هيئة الإغاثة الإنسانية (İHH​​​​​​​) التركية من ولاية بورصة في اتجاه قاعدة إنجرليك العسكرية بولاية أضنة (جنوب) التي تضم قوات أمريكية، تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وانطلقت القافلة المكونة من أكثر من 100 سيارة من مركز ولاية بورصة (شمال غرب) بمشاركة أعضاء (İHH​​​​​​​) وممثلي العديد من منظمات المجتمع المدني.

كما تحركت قوافل جديدة تضم العديد من السيارات نحو ولاية أضنة من ولايات إيلازيغ وبطمان وسيرت وبينغول، للانضمام إلى المسيرة نحو قاعدة إنجرليك.

وفي كلمة له قبل انطلاق القافلة، أكد عضو مجلس إدارة فرع (İHH​​​​​​​) في بورصة، أدم دمير، أن معارضة إسرائيل تعني الدفاع عن الإنسانية جمعاء.

وقال إن الولايات المتحدة تمارس الظلم من خلال القواعد العسكرية التي أقامتها في جميع أنحاء العالم، وإحدى هذه القواعد موجودة في إنجرليك.

وأضاف: "نحن مصممون على البقاء هناك حتى يجري إغلاق قاعدة إنجرليك وحتى تنسحب الولايات المتحدة وحليفتها القاتلة إسرائيل من فلسطين".

وأمس انطلقت مسيرة مكونة من 259 سيارة نظمتها هيئة الإغاثة الإنسانية من مدينة إسطنبول متوجهة نحو قاعدة إنجرليك العسكرية تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكان رئيس (İHH) بولنت يلدريم، قد أعلن الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي بإسطنبول، أنهم سيبدؤون مسيرة الجمعة، نحو قاعدة إنجرليك العسكرية من أجل الدعوة إلى إعلان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين.

وقال يلدريم: "سنتوجه نحو قاعدة إنجرليك. أيها الشعب التركي.. انتفض وانطلِقوا بالآلاف، لا تبقوا في منازلكم، ولا تناموا، ولا تغفوا، فالأطفال يُقتلون، وإذا بقيتم صامتين على مقتل هؤلاء الأطفال فسيحدث نفس الأمر لأطفالنا".

وشدد على ضرورة وقوف الجميع دون تمييز بين دين ولغة وعرق إلى جانب الشعب الفلسطيني. كما ناشد البرلمان التركي من أجل طرح مسألة إغلاق قاعدتي إنجرليك وكوراجيك في البلاد.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 29 يوماً "حرباً مدمرة" على غزة، قُتل فيها 9227 فلسطينياً، منهم 3826 طفلاً و2405 سيدات، وأصاب 23516، كما استشهد 145 فلسطينياً واعتُقل نحو 2040 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.