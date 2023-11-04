سياسة
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إسطنبول.. وقف الديانة ينظم وقفاً خيرياً لصالح غزة
نظمت الذراع النسائية لوقف الديانة التركي بالتعاون مع دار إفتاء بنديك سوقاً خيريةً في مدينة إسطنبول بهدف التبرع بإيراداته لشراء أدوية وغذاء لصالح قطاع غزة.
إسطنبول.. وقف الديانة ينظم وقفاً خيرياً لصالح غزة
سوق خيرية لمصلحة غزة في إسطنبول / صورة: AA
4 نوفمبر 2023

أقيمت في منطقة بنديك بمدينة إسطنبول التركية، السبت، سوقاً خيرية بهدف التبرع بإيراداته لشراء أدوية وغذاء لقطاع غزة.

وأقامت السوق الذراع النسائية لوقف الديانة التركي بالتعاون مع دار إفتاء بنديك.

ويعرض السوق في ساحة الجامع المركزي في بنديك بالشق الآسيوي من إسطنبول، للبيع مواد غذائية وملابس وأحذية وألعاب أطفال وكتباً وهدايا تذكارية ومنتجات ذات طابع فلسطيني.

ووضعت النساء لافتة على مدخل السوق كتب عليها: "لا للإبادة الجماعية، فلسطين حرة"، إلى جانب تزيينهن السوق بلافتات منددة بإسرائيل.

وفي كلمة له خلال الافتتاح، قال مفتي بنديك موسى بلغيج، إن المساجد التابعة لدار إفتاء المنطقة، جمعت الأسبوع الماضي مليوناً و701 ألف ليرة تركية لمصلحة سكان غزة (نحو 60 ألف دولار).

وأشار إلى أن عائدات السوق الخيرية سيجري إرسالها إلى غزة أيضاً عن طريق وقف الديانة التركي.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 29 يوماً "حرباً مدمرة" على غزة، استهدف خلالها بالقصف، مساجد ومستشفيات ومدارس تؤوي مرضى ونازحين.

وقتل الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 9488 فلسطينياً، منهم 3900 طفل و2509 سيدات، وأصيب أكثر من 24 ألف شخص، كما قتل 145 فلسطينياً واعتقل نحو 2040 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قتلت حماس أكثر من 1538 إسرائيلياً وأصابت 5431، وفقاً لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيلياً ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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