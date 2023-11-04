أعلن أبو عبيدة الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، تدمير 24 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الثماني والأربعين ساعة الأخيرة.

جاء ذلك في كلمة صوتية لأبو عبيدة، تزامناً مع استمرار الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية في عدة مناطق في قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة إن: "الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة ممنهجة من عدو أمن العقوبة من عالم تحكمه شريعة الغاب".

وشدد على أن: "الخراب الذي يزرعه العدو لن يحصد منه إلا الخيبة والهزيمة والعار".

وعلى الصعيد الميداني، قال أبو عبيدة إن "الكتائب" تقاتل في محاور تقدُّم القوات الإسرائيلية شمال غرب غزة وجنوبها وبيت حانون.

وأضاف: "مجاهدو القسام يواصلون الالتفاف خلف قوات العدو ويشتبكون معها من المسافة صفر".

وأكد تدمير "24 آلية عسكرية إسرائيلية منها دبابات وآليات وجرافات خلال الـ48 ساعة الأخيرة".

وأضاف في السياق ذاته: "وجّهنا ضربات بصواريخ مضادة للدروع تجاه الآليات العسكرية الإسرائيلية".

وتابع: "خلال آخر يومين أدخلنا قذائف الياسين التي استهدفت القوات المتحصنة بالبنايات".

وقال أبو عبيدة أن "الحرب التي نخوضها غير متكافئة، لكنها ستُدرَّس عالمياً وسيخلِّدها التاريخ".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في بيان الجمعة "ارتفاع عدد القتلى منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 341 ضابطاً وجندياً".

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته لا سيّما المسجد الأقصى في القدس المحتلة".

ولليوم 29 على التوالي يشن طيران الجيش الإسرائيلي ومدفعيته سلسلة غارات عنيفة وقصفاً متواصلاً على معظم أنحاء قطاع غزة، قُتل فيها 9488 فلسطينياً، منهم 3900 طفل و2405 سيدات، وأُصيب 23516، حسب مصادر فلسطينية رسمية.