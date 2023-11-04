سياسة
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للأسبوع الرابع.. مظاهرات حاشدة بأوروبا دعماً لغزة
تواصلت مظاهرات التضامن مع الشعب الفلسطيني في مدن وعواصم أوروبية عديدة، حيث خرجت حشود من المتظاهرين للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
للأسبوع الرابع.. مظاهرات حاشدة بأوروبا دعماً لغزة
مظاهرة في لندن دعماً لغزة / صورة: AA
4 نوفمبر 2023

نظم آلاف المحتجين المؤيدين للفلسطينيين مسيرات في لندن وبرلين وباريس، السبت، للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة بعد أسبوع كثّف فيه الجيش الإسرائيلي هجومه على القطاع.

وأظهرت لقطات تلفزيونية في لندن حشوداً كبيرة من المحتجين في ميدانين هما أوكسفورد وبيكاديللي قبل أن تسير نحو ميدان الطرف الأغر وتتجمع فيه.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها: "الحرية لفلسطين" وهتفوا: "أوقفوا إطلاق النار الآن" و"بالآلاف وبالملايين كلنا فلسطينيون".

وتؤيد بريطانيا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد أن قتلت حركة حماس 1400 شخص وأسرت أكثر من 240 آخرين في هجوم وقع يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول في جنوب إسرائيل.

وفي باريس، سار آلاف المحتجين في وسط المدينة للمطالبة بوقف إطلاق النار رافعين لافتات كُتب عليها: "أوقفوا دائرة العنف" و"عدم فعل شيء، وعدم قول شيء، يعني التواطؤ".

وفي برلين، لوّح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية وطالبوا بوقف إطلاق النار في غزة. وتظاهرت امرأة ورفعت ذراعها في الهواء وكانت يدها مغطاة بدماء زائفة.

كما شهدت العاصمة فيينا وقفة للتضامن مع غزة ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالحرب الإسرائيلية.

وفي إسبانيا، خرجت مسيرة في مدينة أليكانتي للمطالبة بوقف الحرب على غزة، وألقيت خلالها كلمات للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني والتنديد بالمجازر التي يتعرض لها.

كما نظمت وقفة تضامنية في مدينة مالمو للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية، وأوقد المشاركون شموعاً على شكل كلمة غزة ورفعوا الأعلام الفلسطينية.

وفي الدنمارك، شهدت العاصمة كوبنهاغن مظاهرات ومسيرات عدة خلال يوم واحد للمطالبة بوقف المجازر بحق أهالي غزة، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وطالبوا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وعبرت الحكومات الغربية عن دعمها لإسرائيل بعد هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول لكن يوجد قلق متزايد فيما يتعلق بالخسائر في صفوف المدنيين التي ارتفعت بشدة في ظل القصف الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد وإصابة وتشريد الآلاف في غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 29 يوماً حرباً مدمرة على غزة، استُشهد فيها 9488 فلسطينياً، منهم 3900 طفل و2509 سيدات، وأصيب أكثر من 24 ألف شخص، كما استشهد 145 فلسطينياً واعتقل نحو 2040 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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