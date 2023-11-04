أعلنت شركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية، السبت، اجتياز المسيّرة المسلحة بيرقدار TB3، بنجاح ثالث اختبار طيران لها.

وذكرت بايكار في بيان أن المُسيّرة بيرقدار TB3 أكملت بنجاح ثالث اختبار طيران.

وأضافت أن المُسيّرة أتمت بنجاح رحلة طيران تجريبية استغرقت 5 ساعات رغم الظروف الجوية الصعبة الناجمة عن الرياح الجنوبية الغربية القوية في منطقة مرمرة ووصلت سرعتها إلى 130 كيلومتراً في الساعة.

والأسبوع الماضي أعلنت بايكار اجتياز بيرقدار TB3 بنجاح أول اختبار طيران لها.

وطورت بايكار المسيّرة بيرقدار TB3 بإمكانات وطنية، وتتمتع بالقدرة على الإقلاع والهبوط من السفن ذات المدارج القصيرة، وتنفيذ مهام الاستطلاع والمراقبة وجمع المعلومات الاستخبارية.

كما يمكن تزويدها بذخائر وأسلحة ذكية تحملها تحت جناحيها.

وجرى تصميمها لتكون مناسبة للاستعمال في حاملات المروحيات والطائرات على حد سواء، بفضل جناحيها القابلين للطي.

وعرضت الشركة مسيرتها لأول مرة في مهرجان تكنوفيست (TEKNOFEST)، الذي يُعد الأكبر عالمياً في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء بإسطنبول في أبريل/نيسان الماضي.