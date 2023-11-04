سياسة
2 دقيقة قراءة
الأسوأ منذ سنوات.. زلزال نيبال يودي بحياة 157 شخصاً على الأقل
أعلنت الشرطة النيبالية، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد إلى 157 شخصاً، فيما أصيب نحو 200 آخرين.
الأسوأ منذ سنوات.. زلزال نيبال يودي بحياة 157 شخصاً على الأقل
عناصر الشرطة يتفقدون آثار الزلزال المدمر / صورة: AFP
4 نوفمبر 2023

تكافح فرق الإنقاذ في نيبال للبحث عن ناجين إثر الزلزال المدمر الذي أودى بحياة 157 شخصاً وامتد تأثيره حتى نيودلهي بالهند المجاورة.

وضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر غربي نيبال، وتسبب في هزات أرضية ارتدادية قوية شعر بها سكان الدول المجاورة.

وقال كوبر كاديات، المتحدث باسم الشرطة النيبالية، إن "حصيلة ضحايا الزلزال وصلت، مساء السبت، إلى 157 قتيلاً و199 جريحاً".

جاء ذلك ارتفاعاً من حصيلة سابقة بلغت 137 قتيلاً، و166 مصاباً، حسب المصدر نفسه.

وأضاف كاديات أن "عمليات الإنقاذ مستمرة في المناطق المتضررة".

ويخشى المسؤولون من احتمال ارتفاع عدد القتلى، إذ لم تصل فرق الاستجابة الأولية إلى المنطقة الجبلية القريبة من مركز الزلزال التي تقع على بعد 500 كيلومتر غربي العاصمة كاتمندو، إلا في وقت مبكر من اليوم السبت وبدأت البحث عن ناجين.

وقال مسؤولون إنه على الرغم من أن قوة الزلزال ليست كبيرة، فإن الأضرار جسيمة وعدد القتلى مرتفع بسبب سوء حالة الإنشاءات في المنطقة ولأن الزلزال وقع بينما كان السكان نائمين.

وشعر السكان بهزات قوية في أجزاء من شمالي الهند عقب الزلزال.

وأعرب رئيس وزراء نيبال بوشبا كمال داهال، عن حزنه العميق إزاء "الأضرار البشرية والمادية" التي سببها الزلزال.

وكتب مكتبه على منصة إكس أن داهال "عبّأ الأجهزةَ الأمنية الثلاثة من أجل الإنقاذ الفوري وإغاثة المصابين".

وقال المركز الوطني الهندي لرصد الزلازل "إن زلزالاً بقوة 6.4 درجة وقع الساعة 11:32 مساء بالتوقيت المحلي (18:02 ت.غ) على عمق 10 كيلومترات، وكان مركزه في نيبال".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us