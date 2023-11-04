تكافح فرق الإنقاذ في نيبال للبحث عن ناجين إثر الزلزال المدمر الذي أودى بحياة 157 شخصاً وامتد تأثيره حتى نيودلهي بالهند المجاورة.

وضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر غربي نيبال، وتسبب في هزات أرضية ارتدادية قوية شعر بها سكان الدول المجاورة.

وقال كوبر كاديات، المتحدث باسم الشرطة النيبالية، إن "حصيلة ضحايا الزلزال وصلت، مساء السبت، إلى 157 قتيلاً و199 جريحاً".

جاء ذلك ارتفاعاً من حصيلة سابقة بلغت 137 قتيلاً، و166 مصاباً، حسب المصدر نفسه.

وأضاف كاديات أن "عمليات الإنقاذ مستمرة في المناطق المتضررة".

ويخشى المسؤولون من احتمال ارتفاع عدد القتلى، إذ لم تصل فرق الاستجابة الأولية إلى المنطقة الجبلية القريبة من مركز الزلزال التي تقع على بعد 500 كيلومتر غربي العاصمة كاتمندو، إلا في وقت مبكر من اليوم السبت وبدأت البحث عن ناجين.

وقال مسؤولون إنه على الرغم من أن قوة الزلزال ليست كبيرة، فإن الأضرار جسيمة وعدد القتلى مرتفع بسبب سوء حالة الإنشاءات في المنطقة ولأن الزلزال وقع بينما كان السكان نائمين.

وشعر السكان بهزات قوية في أجزاء من شمالي الهند عقب الزلزال.

وأعرب رئيس وزراء نيبال بوشبا كمال داهال، عن حزنه العميق إزاء "الأضرار البشرية والمادية" التي سببها الزلزال.

وكتب مكتبه على منصة إكس أن داهال "عبّأ الأجهزةَ الأمنية الثلاثة من أجل الإنقاذ الفوري وإغاثة المصابين".

وقال المركز الوطني الهندي لرصد الزلازل "إن زلزالاً بقوة 6.4 درجة وقع الساعة 11:32 مساء بالتوقيت المحلي (18:02 ت.غ) على عمق 10 كيلومترات، وكان مركزه في نيبال".