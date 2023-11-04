سياسة
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الدفاع التركية تعلن تدمير 15 موقعاً لتنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق
قالت وزارة الدفاع التركية إن قواتها دمرت، مساء السبت، 15 موقعاً تابعاً لتنظيم PKK الإرهابي، بينها مستودعات أسلحة وكهوف ومخابئ.
الدفاع التركية تعلن تدمير 15 موقعاً لتنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق
القوات المسلحة التركية تستهدف مواقع إرهابية شمال العراق / صورة: AA
4 نوفمبر 2023

أعلنت وزارة الدفاع التركية تدمير 15 موقعاً تابعاً لتنظيم PKK الإرهابي، إثر عملية جوية استهدفت منطقة هاكورك شمالي العراق.

وذكر بيان الوزارة أن العملية أجريت مساء السبت، بهدف إنهاء الهجمات الإرهابية من شمال العراق، عبر تحييد تنظيم PKK الانفصالي والعناصر الإرهابية الأخرى ولضمان أمن حدود البلاد، بما يتماشى مع حق الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح أن الأهداف المذكورة تتكون من كهوف ومخابئ وملاجئ ومستودعات، ويرجح أنها كانت تضم قيادات إرهابية لحظة القصف.

وأشار البيان إلى حرص وزارة الدفاع التركية على استخدام ذخائر محلية ووطنية خلال العملية.

وأكد عزيمة القوات المسلحة التركية مواصلة الحرب على الإرهاب حتى تحييد آخر عناصره، بهدف الحفاظ على أمن البلاد وسلامة شعبها.

وشدد البيان على اتخاذ جميع التدابير للحيلولة دون إلحاق ضرر بأي مدني أو عنصر من القوات الصديقة أو بالأصول التاريخية والثقافية والبيئة خلال العملية.

وتنفذ تركيا باستمرار عمليات لمكافحة التنظيم الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في دول عدة بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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