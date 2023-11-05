سياسة
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كارثة داخل المستشفيات.. أكثر من 50 شهيداً في مجزرة جديدة بمخيم وسط غزة
أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية باستشهاد 51 شخصاً وإصابة عشرات، في مجزرة جديدة ارتكبتها طائرات الاحتلال ضد منازل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
كارثة داخل المستشفيات.. أكثر من 50 شهيداً في مجزرة جديدة بمخيم وسط غزة
مجزرة جديدة.. عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرئيلي على مخيم المغازي وسط غزة / صورة: AA
5 نوفمبر 2023

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية استشهاد 51 مواطناً وإصابة عشرات في قصف طيران الاحتلال لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزل عائلة سمعان بمخيم المغازي، ما أسفر عن استشهاد 51 منهم وإصابة آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وقال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان مقتضب على منصة إكس: "عدد كبير من الشهداء والجرحى نتيجة مجزرة المغازي. تكدس أعداد كبيرة من الإصابات الخطيرة على الأرض في قسم الطوارئ".

وأضاف البيان: "غالبية شهداء وجرحى مجزرة المغازي من الأطفال والنساء".

وتعليقاً على المجزرة قالت حركة حماس في بيان لها إن هذه المجزرة "تأتي لتنضم إلى سلسلة المجازر التي ارتكبها الاحتلال النازي، كمجزرة مدرسة أسامة بن زيد ومجزرة مدرسة الفاخورة في أثناء وجود وزير الخارجية الأمريكي بلينكن في تل أبيب والمنطقة، ما يؤكد مسؤولية الإدارة الأمريكية عن هذه الإبادة التي يرتكبها الاحتلال بسلاح أمريكي وضوء أخضر من الرئيس بايدن".

وفي سياق متصل، أغارت طائرات الاحتلال بشكل مكثف على أحياء غرب وشمال غزة، وألقت قنابل الفسفور الأبيض المحرّم دولياً على تلك الأحياء، خاصة على مخيم الشاطئ غرب غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال 15 غارة على الأقل على محيط المستشفى الإندونيسي في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

جرحى يلفظون أنفاسهم الأخيرة

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء السبت، عن وفاة عدد من الجرحى في مستشفيات غزة بسبب عدم توفر الإمكانيات الطبية ونفاد الوقود.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة في بيان صحفي على منصة فيسبوك: "كارثة داخل المستشفيات بقطاع غزة، حيث يلفظ عديد من الجرحى أنفاسهم الأخيرة، نتيجة عدم توفر الإمكانيات الطبية ونقص الوقود".

وأضافت الكيلة أن "الانتهاكات الإسرائيلية بحق القطاع الصحي في غزة تسببت حتى ظهر اليوم باستشهاد أكثر من 150 كادراً صحياً وتدمير 27 سيارة إسعاف، إضافة إلى خروج 16 مستشفى و32 مركزاً للرعاية الصحية الأولية عن الخدمة".

وأشارت إلى أن "استمرار الاحتلال في قصف محيط وبوابات مستشفيات غزة وشمالها يهدف إلى إجبار الكوادر الطبية على ترك مرضاهم ومغادرة المستشفيات، في مجزرة مُركّبة تمارس بحق الجرحى والمرضى، إذ ترفض إسرائيل علاجهم داخل المشافي، وترفض كذلك نقلهم إلى مصر للعلاج من خلال استهداف قوافل الجرحى".

وناشدت وزيرة الصحة "المجتمع الدولي لإدخال الوقود إلى مستشفيات القطاع حتى لا نصل إلى لحظة نسجل فيها عشرات الشهداء داخلها بسبب توقف الخدمة بشكل كامل".

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قرّر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، فرض "حصار شامل" على غزة، قائلاً: "لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود (سيصل إلى القطاع)"، وفق ما نقلت القناة 13 العبرية.

ومنذ نحو 30 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي عدواناً وحرباً على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وتسببت في وضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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