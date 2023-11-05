استشهد 4 شبان فلسطينيبن الأحد، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدتي أبو ديس والعيزرية شرقي القدس المحتلة، واستشهد خامس وأصيب واعتقل آخرون في مداهمة جيش الاحتلال مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وقال شهود عيان، إن "قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة أبو ديس وحاصرت منزلاً حيث اندلع اشتباك مسلح مع فلسطيني"، قبل إعلان استشهاده.

وأشار الشهود إلى أن "القوات هدمت أجزاء من البيت وقصفته بالقنابل، فيما حملت الجرافة جثمان الشاب وأخرجته من داخل المنزل، ولم تسمح بتسليمه إلى الجانب الفلسطيني حتى الساعة".

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشابين موسى ضياء موسى زعرور (22 عاما)، ومهند أحمد عفانة (20 عاما)، متأثرين بجروحهما التي أصيبا بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في البلدة، فيما أصيب ستة آخرون، بينهم ثلاثة بجروح حرجة، وجرى نقل اثنين إلى مستشفى بيت جالا الحكومي.

وأفاد مراسل TRT عربي باستشهاد شاب رابع متأثراً بإصابته التي أصيب بها قبل أيام برصاص الاحتلال، في بلدة العيزرية شرقي القدس.

وفي الضفة الغربية، استشهد شاب متأثراً بإصابته، وأصيب شقيقه، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة نوبا، شمال غرب الخليل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة نوبا، وإثر ذلك اندلعت مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة الشاب أحمد حابس دبابسة (22 عاماً) برصاصة في البطن، وشقيقه محمود، ونُقلا إلى المستشفى، وأعلن في وقت لاحق استشهاد أحمد.

وواصل الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماته، ليل السبت/الأحد، مناطق متفرقة بالضفة الغربية ما أسفر عن اندلاع اشتباكات مع الفلسطينيين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن "قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة فلسطيني بالرصاص الحي وعشرات آخرين بحالات اختناق".

وفي محافظة رام الله، أصيب فلسطينيان برصاص الاحتلال، أحدهما إصابته خطيرة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة بلعين، وقرية عابود.

واقتحمت قوات الاحتلال كذلك مدينة جنين وداهمت عدة منازل فيها واعتقلت من الحي الشرقي الأسير المحرر محمد شهاب الصانوري من منزله، كما دارت مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت كذلك حي المراح بالمدينة.

واعتقلت القوات شاباً من بلدة قباطية جنوب جنين، بعد استدعائه لمقابلة مخابراتها في معسكر سالم، فيما اعتقلت شاباً آخر من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، بعد إطلاقها الرصاص على السيارة التي كان يستقلها.

وفي مدينة نابلس، أصيب ثلاثة شبان برصاص إسرائيلي خلال اقتحام المنطقة الشرقية للمدينة، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم ونقلهم إلى المستشفى.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس يومياً حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قوات الجيش الإسرائيلي، يصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.

وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول، مخلفاً آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين العزل، معظمهم من الأطفال والنساء.