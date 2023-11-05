سياسة
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"عادوا إلى قواعدهم بسلام".. القسام توقِع قوات متوغلة في كمين وتدمّر آليتين
أعلنت كتائب القسام فجر الأحد، تدمير آليتين إسرائيليتين بقذائف الياسين 105 في منطقة الفراحين شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة. كما أعلنت في وقت سابق فقدان 60 أسيراً لإسرائيل بغزة جراء قصف القطاع المتواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
"عادوا إلى قواعدهم بسلام".. القسام توقِع قوات متوغلة في كمين وتدمّر آليتين
كتائب القسام تدمر آليتين للاحتلال في منطقة الفراحين شرق خان يونس بقذائف الياسين 105. / صورة: AA
5 نوفمبر 2023

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس الفلسطينية فجر الأحد، تدمير آليتين إسرائيليتين شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان صحفي مقتضب على منصة تيلغرام: "كتائب القسام تدمر آليتين صهيونيتين متوغلتين في منطقة الفراحين شرق خان يونس بقذائف الياسين 105".

وأضافت أن "مجاهدي القسام يوقعون القوات المتوغلة شرق خانيونس في كمين محكم بعد استهدافها بقذائف الياسين 105 وسلاح القنص الثقيل والأسلحة المتوسطة وقذائف الهاون مما أدى إلى تدمير دبابتين صهيونيتين وعاد المجاهدون إلى قواعدهم بسلام".

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن "مسلحين فلسطينيين استهدفوا القوات الإسرائيلية بصواريخ مضادة للدبابات في جنوب قطاع غزة بالقرب من الحدود في وقت مبكر من صباح الأحد"، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.

وأضافت الصحيفة العبرية أن "الجيش الإسرائيلي رد على مصدر الهجوم"، دون مزيد من التفاصيل.

والسبت، أعلنت كتائب القسام فقدان 60 أسيراً لإسرائيل في غزة جراء قصف القطاع المتواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال متحدث الكتائب أبو عبيدة، في بيان نشر على منصاتها: "منذ 7 أكتوبر حتى الآن تسبب القصف الصهيوني الهمجي على غزة في فقدان أكثر من 60 أسيراً من أسرى العدو (إسرائيل) في غزة".

وأضاف: "بعد عمليات البحث لا زالت 23 جثة منهم مفقودة تحت الأنقاض حتى الآن، ويبدو أننا لن نستطيع الوصول إليها أبدا بسبب استمرار العدوان الوحشي للاحتلال على غزة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 30 يوماً "حرباً مدمرة" على غزة، استشهد فيها 9500 فلسطيني، منهم 3900 طفل و2509 سيدات، وأصيب أكثر من 24 ألفاً آخرين، كما استشهد 145 فلسطينياً، واعتقل نحو 2040 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قتلت حماس أكثر من 1542 إسرائيلياً وأصابت 5431، وفقاً لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيلياً ترغب أن تبادل بهم أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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