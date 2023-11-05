سياسة
2 دقيقة قراءة
بلينكن يزور تركيا الأحد والاثنين ويبحث المستجدات في غزة وقضايا إقليمية
أعلنت وزارة الخارجية التركية إجراء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة للبلاد يومي الأحد والاثنين، لبحث آخر المستجدات في غزة وقضايا إقليمية والعلاقات الثنائية.
بلينكن يزور تركيا الأحد والاثنين ويبحث المستجدات في غزة وقضايا إقليمية
الخارجية التركية: مباحثات بلينكن مع المسؤولين الأتراك ستقام الاثنين وتبحث آخر المستجدات في غزة وقضايا إقليمية والعلاقات الثنائية / صورة: AP
5 نوفمبر 2023

أعلنت وزارة الخارجية التركية السبت إجراء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة للبلاد يومي الأحد والاثنين.

وذكرت الخارجية التركية في بيان أن مباحثات بلينكن مع المسؤولين الأتراك ستقام الاثنين.

وأوضحت أن اللقاءات تبحث آخر المستجدات في غزة وقضايا إقليمية والعلاقات الثنائية.

والسبت، عُقِد اجتماع عدد من وزراء الخارجية العرب، مع نظيرهم الأمريكي أنتوني بلينكن بالعاصمة الأردنية عمان، لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وجرى الاجتماع في أحد فنادق عمّان بين بلينكن ووزراء خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، والسعودية فيصل بن فرحان، وقطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والمصري سامح شكري، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

وفي سياق متصل، التقى الملك عبد الله الوزراء العرب وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قبيل اجتماعهم مع بلينكن، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

ومنذ 30 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حرباً على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وتسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us