أعلنت وزارة الخارجية التركية السبت إجراء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة للبلاد يومي الأحد والاثنين.

وذكرت الخارجية التركية في بيان أن مباحثات بلينكن مع المسؤولين الأتراك ستقام الاثنين.

وأوضحت أن اللقاءات تبحث آخر المستجدات في غزة وقضايا إقليمية والعلاقات الثنائية.

والسبت، عُقِد اجتماع عدد من وزراء الخارجية العرب، مع نظيرهم الأمريكي أنتوني بلينكن بالعاصمة الأردنية عمان، لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وجرى الاجتماع في أحد فنادق عمّان بين بلينكن ووزراء خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، والسعودية فيصل بن فرحان، وقطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والمصري سامح شكري، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

وفي سياق متصل، التقى الملك عبد الله الوزراء العرب وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قبيل اجتماعهم مع بلينكن، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

ومنذ 30 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حرباً على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وتسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.