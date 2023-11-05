سياسة
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هنية: على الدول التي توفر غطاءً للحرب على غزة الاستماع لشعوبها
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن الجماهير المحتشدة في واشنطن وعواصم أخرى للتضامن مع الفلسطينيين تؤكد أن شعوب العالم ضجت من المحتل ووحشيته، داعياً كل الدول التي توفر غطاء للحرب على غزة للاستماع إلى نداء شعوبها بوقف حرب الإبادة؟
هنية: على الدول التي توفر غطاءً للحرب على غزة الاستماع لشعوبها
إسماعيل هنية يدعو الدول التي توفر غطاء للعدوان على غزة إلى الاستماع لشعوبها / صورة: Reuters
5 نوفمبر 2023

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية واشنطن والدول التي توفر غطاء للحرب على غزة أن "تستمع لنداء شعوبها بوقف حرب الإبادة".

وقال هنية في بيان صحفي، ليل السبت/الأحد: "شعوب العالم قالت كلمتها، الحرية لفلسطين والمقاومة مشروعة والاحتلال إلى زوال".

ووجه "التحية للجماهير المحتشدة في واشنطن الآن والجماهير الحاشدة التي خرجت في العواصم والمدن الغربية المتضامنة مع شعبنا والمطالبة بوقف حرب الإبادة في غزة".

وشدد رئيس المكتب السياسي لحماس على أن "هذه الحشود التي تحركت بعشرات ومئات الآلاف من مختلف الجنسيات للتظاهر تؤكد أن شعوب العالم قاطبة ضجت من المحتل ووحشيته".

ومنذ نحو 30 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي عدواناً وحرباً على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وتسببت في وضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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