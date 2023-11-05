دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية واشنطن والدول التي توفر غطاء للحرب على غزة أن "تستمع لنداء شعوبها بوقف حرب الإبادة".

وقال هنية في بيان صحفي، ليل السبت/الأحد: "شعوب العالم قالت كلمتها، الحرية لفلسطين والمقاومة مشروعة والاحتلال إلى زوال".

ووجه "التحية للجماهير المحتشدة في واشنطن الآن والجماهير الحاشدة التي خرجت في العواصم والمدن الغربية المتضامنة مع شعبنا والمطالبة بوقف حرب الإبادة في غزة".

وشدد رئيس المكتب السياسي لحماس على أن "هذه الحشود التي تحركت بعشرات ومئات الآلاف من مختلف الجنسيات للتظاهر تؤكد أن شعوب العالم قاطبة ضجت من المحتل ووحشيته".

ومنذ نحو 30 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي عدواناً وحرباً على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وتسببت في وضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.