تظاهر آلاف مع عائلات وأنصار الأسرى لدى حركة حماس مساء السبت في تل أبيب، لمطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ببذل مزيد من الجهود للإفراج عنهم.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة، وقتلت ما لا يقل عن 1500 شخص في إسرائيل واحتجزت 241 رهينة حسب جيش الاحتلال.

فيما استشهد جراء القصف الإسرائيلي على غزة 9500 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم 3900 طفل، حسب حصيلة أعلنتها الحكومة في القطاع حتى الآن.

وقال منتدى عائلات الأسرى والمختفين الذي دعا إلى التجمع في تل أبيب أمام وزارة الدفاع إن "أُسر الرهائن والمفقودين لن تعود إلى ديارها حتى عودة جميع الرهائن إلى منازلهم".

وعبّر بعض المشاركين عن تصميمهم على التخييم أمام الوزارة حتى عودة الرهائن.

وقوبل أحد أعضاء الحكومة بصيحات الاستهجان خلال لقاء مع العائلات في تل أبيب وفق ما أظهرت لقطات بثتها القناة 12 العبرية.

وتتصاعد الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية بهدف دفعها إلى الموافقة على وقف إنساني لإطلاق النار في غزة، لكن أقارب الرهائن جعلوا من إطلاق سراحهم شرطاً لا غنى عنه.

دعوات الاستقالة تطارد نتنياهو

وفي القدس، تجمع مئات خارج مقر إقامة رئيس الوزراء هاتفين: "استقالة الآن".

وارتدى آخرون قمصانا طُبِع عليها وجه رئيس الوزراء الملطخ بالدماء أو ملصقات تصفه بـ"وزير الجريمة".

وأدت هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى إضعاف نتنياهو الذي يواجه أصلاً منذ أشهر احتجاجات ضخمة رافضة لمشروعه للإصلاح القضائي.