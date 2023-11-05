سياسة
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الوحيد في العالم بين قارتين.. انطلاق ماراثون إسطنبول في نسخته الـ45
انطلق ماراثون إسطنبول العابر للقارات بنسخته الـ45 صباح الأحد، بدءاً من الشق الآسيوي للمدينة لينتهي في شقها الأوروبي، وسيمنح الفائز بالمركز الأول من الرجال 30 ألف دولار، ومثلها للسيدات.
الوحيد في العالم بين قارتين.. انطلاق ماراثون إسطنبول في نسخته الـ45
ماراثون إسطنبول في نسخته الـ45 / صورة: AA
5 نوفمبر 2023

انطلق صباح الأحد ماراثون إسطنبول في نسخته الـ45، الوحيد في العالم الذي يُنظم بين قارتين.

وبدأ الماراثون، من الشق الآسيوي للمدينة وينتهي في شقها الأوروبي، ويبلغ طول مساره 42 كلم و195 متراً.

وانطلق الماراثون من جسر شهداء 15 تموز على مضيق إسطنبول، والذي يصل بين شطري المدينة الآسيوي والأوروبي، حيث أعطى رئيس الاتحاد التركي لألعاب القوى فاتح تشينتيمار، إشارة بدء السباق.

ويضم الماراثون 3 فئات هي 42 كلم، وسباق نصف ماراثون بطول 15 كلم، وسباق الجري الشعبي بطول 8 كلم.

60 ألف دولار للمركز الأول

ويشارك نحو 45 ألف متسابق من عدة دول في المارثون، وتكرّم لجنة التحكيم متصدر فئة الرجال بـ30 ألف دولار، ومثلها للفائزة في فئة السيدات.

فيما يكرمّ الحاصل على المرتبة الثانية بجائزة قيمتها 15 ألف دولار، والثالثة 10 آلاف دولار، وذلك للرجال والسيدات.

ونُظم أول مرة عام 1979، تحت اسم "ماراثون أوراسيا العابر للقارات"، وكان حينها مخصصاً للرجال، ثم أضيفت إليه فئة السيدات عام 1991.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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