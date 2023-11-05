انطلق صباح الأحد ماراثون إسطنبول في نسخته الـ45، الوحيد في العالم الذي يُنظم بين قارتين.

وبدأ الماراثون، من الشق الآسيوي للمدينة وينتهي في شقها الأوروبي، ويبلغ طول مساره 42 كلم و195 متراً.

وانطلق الماراثون من جسر شهداء 15 تموز على مضيق إسطنبول، والذي يصل بين شطري المدينة الآسيوي والأوروبي، حيث أعطى رئيس الاتحاد التركي لألعاب القوى فاتح تشينتيمار، إشارة بدء السباق.

ويضم الماراثون 3 فئات هي 42 كلم، وسباق نصف ماراثون بطول 15 كلم، وسباق الجري الشعبي بطول 8 كلم.

60 ألف دولار للمركز الأول

ويشارك نحو 45 ألف متسابق من عدة دول في المارثون، وتكرّم لجنة التحكيم متصدر فئة الرجال بـ30 ألف دولار، ومثلها للفائزة في فئة السيدات.

فيما يكرمّ الحاصل على المرتبة الثانية بجائزة قيمتها 15 ألف دولار، والثالثة 10 آلاف دولار، وذلك للرجال والسيدات.

ونُظم أول مرة عام 1979، تحت اسم "ماراثون أوراسيا العابر للقارات"، وكان حينها مخصصاً للرجال، ثم أضيفت إليه فئة السيدات عام 1991.