زعم وزير التراث الإسرائيلي عمياحي إلياهو الأحد أنه "لا أبرياء في قطاع غزة"، مشيراً إلى أن "إلقاء قنبلة نووية على القطاع هو حلّ ممكن".

وقال إلياهو في سياق مقابلة مع راديو "كول برماه" إنه "لا يوجد في غزة غير متورطين، لم يكن علينا السماح بإدخال أي مساعدات للنازيين".

وعند سؤاله إن كان الحل هو إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، قال إلياهو: "أعتقد أن هذا واحد من الحلول الممكنة".

وقال وزير التراث "لدي حل آخر وهو أن نفحص تماماً ما الذي يمكن أن يسبب لهم ردعاً، ما الذي يخيفهم، هم لا يخافون الموت، إن قتلهم لا يكفي".

وفيما يتعلق بمصير الأسرى الإسرائيليين في غزة قال إلياهو "في الحروب تُدفع الأثمان، إن لدي رغبة بأن يعودوا ولكن لماذا هم أهم من الجنود أو من حياة النّاس التي قد تقتل لاحقاً؟".

وأثار التصريح جدلاً واسعاً في إسرائيل والعالم، وقالت النائبة في الكنيست يوليا مليونوبكسي في منشور على موقع إكس "فيما يتعلق بتصريحات الوزير إلياهو، في بعض الأحيان تسرب الشك إليّ إن كان هذا وزيراً في الحكومة أم ولد يبلغ من العمر 14 عاماً بدأ للتو جيل المراهقة".

وقالت النائبة شارون نير "في عالم صحي وطبيعي، وزير يقول مثل هذه التصريحات عديمة المسؤولية خلال الحرب يقال فوراً. نتنياهو الوقت ليس متأخراً لفعل ذلك".

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لبيد إن "تصريحات إلياهو صادمة وجنونية وغير مسؤولة. أساء إلى عائلات الأسرى كما أساء إلى المجتمع الإسرائيلي وكذلك بموقعنا الدولي، إن تمثيل المتطرفين في الحكومة يعرض إسرائيل ونجاح أهداف الحرب إلى الخطر بما في ذلك النصر على حماس وإعادة الأسرى، على نتنياهو أن يقوله هذا الصباح".