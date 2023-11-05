سياسة
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شاهد | استشهاد 4 من أطفال مصور الأناضول في قصف الاحتلال وسط غزة
استشهد 4 من أطفال المصور المتعاون مع وكالة الأناضول محمد العالول، جراء قصف إسرائيلي استهدف عدداً من المنازل في مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة.
شاهد | استشهاد 4 من أطفال مصور الأناضول في قصف الاحتلال وسط غزة
القصف الإسرائيلي تسبب بتدمير منزل العالول بشكل كامل؛ ما أدى إلى استشهاد 4 من أطفاله وإصابة زوجته / صورة: AP
5 نوفمبر 2023

استشهد 4 من أطفال المصور المتعاون مع وكالة الأناضول محمد العالول في وقت متأخر السبت، جراء قصف إسرائيلي استهدف عدداً من المنازل في مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأناضول بأن القصف الإسرائيلي تسبب بتدمير منزل العالول بشكل كامل، ما أدى إلى استشهاد 4 من أطفاله وإصابة طفله الخامس وكذلك زوجته بجروح خطيرة أُدخلت إثرها غرفة العناية المكثفة.

كما استشهد ثلاثة من أشقاء الزميل العالول وأصيب والده ووالدته بجروح متوسطة، جراء القصف الإسرائيلي نفسه حسب الوكالة.

وصباح الأحد أدى فلسطينيون وعدد كبير من الصحفيين صلاة الجنازة على أفراد عائلة العالول قبل مواراتهم الثرى في مقبرة مخيم المغازي.

ولليوم الثلاثين، يشن الجيش الإسرائيلي "حرباً مدمرة" على غزة، استشهد فيها 9500 فلسطيني، منهم 3900 طفل و2509 سيدات، وأصاب أكثر من 24 ألفاً آخرين، كما استشهد أكثر من 145 فلسطينياً، واعتقل نحو 2040 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قتلت حركة حماس ما يزيد على 1542 إسرائيلياً وأصابت 5431، وفقاً لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في أن تبادل بهم أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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