اتهمت النائبة الأمريكية رشيدة طليب، وهي أول امرأة أمريكية من أصل فلسطيني في الكونغرس، الرئيس جو بايدن بدعم "الإبادة الجماعية" للفلسطينيين محذرة من تداعيات ذلك على انتخابات العام المقبل.

جاء ذلك في تسجيل مصور نشرته النائبة الديمقراطية عن ولاية ميشيجان، على منصة إكس في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.

ودعت طليب الرئيس الأمريكي إلى دعم وقف إطلاق النار في الصراع الدائر منذ شهر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس.

وقالت خلال التسجيل، الذي أظهر صوراً لشهداء وجرحى القصف في غزة ومظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في أنحاء الولايات المتحدة وإعلان بايدن دعمه لإسرائيل وشكر رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو للرئيس الأمريكي، إن "جو بايدن دعم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني".

ولم يعلق البيت الأبيض بصورة مباشرة على تصريحات طليب وأكد بدلاً من ذلك موقفه المؤيد لهدنة مؤقتة.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: "نؤيد هدنات إنسانية من أجل إدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة وتوزيعها على المحتاجين إليها في غزة وإخراج الرهائن".

وأضاف "ما لا نؤيده هو الدعوات الموجهة إلى إسرائيل لوقف الدفاع عن نفسها ضد حماس، وهو ما يعنيه وقف دائم لإطلاق النار".

ويشهد قطاع غزة شحاً في المواد الغذائية ويلجأ سكانه إلى شرب المياه المالحة فيما تنهار فيه الخدمات الطبية.

وتبقي واشنطن على دعم عسكري وسياسي قوي لإسرائيل فيما تدعو حليفتها إلى اتخاذ خطوات لتجنب مقتل المدنيين ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.

وقالت طليب "لن ينسى الشعب الأمريكي. ادعم يا بايدن وقف إطلاق النار الآن أو لا تعتمد علينا في 2024.. سيدي الرئيس، الشعب الأمريكي ليس معك في هذا الأمر. سوف نتذكر ذلك في عام 2024".

وحذرت مجموعة مكونة من سبعة خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة يوم الخميس من أن الوقت ينفد بالنسبة للفلسطينيين في غزة، المعرضين بشدة "لخطر الإبادة الجماعية".

ومنذ نحو 30 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي عدواناً وحرباً على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وتسببت في وضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.