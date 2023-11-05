أعلنت السلطة الفلسطينية الأحد رفض تسلم أموال الضرائب (المقاصة) من الجانب الإسرائيلي، بعد تحويلها من تل أبيب خُصم منها مبالغ كانت مخصصة لقطاع غزة.

جاء ذلك بعد أيام من إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، تحويل أموال المقاصة خُصم منها مبالغ كانت توجه شهرياً إلى قطاع غزة.

وأوضحت مصادر حكومية فلسطينية، أن "قراراً رئاسياً صدر بعدم تسلم أموال المقاصة منقوصة، لأن خصم أموال غزة يعني تعزيز فصل الضفة الغربية عن القطاع".

وشددت المصادر على أن القرار سيظل قائماً ما لم تتراجع إسرائيل عن هذه الاقتطاعات.

وتجمع إسرائيل الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتحول الأموال إليها شهرياً، بمتوسط 750 مليون شيكل (190 مليون دولار).

وتستخدم الحكومة الفلسطينية هذه الأموال، لصرف رواتب الموظفين العموميين والمتقاعدين البالغ عددهم 140 ألفاً و53 ألفاً على التوالي.

ولليوم الثلاثين، يشن الجيش الإسرائيلي "حرباً مدمرة" على غزة، استشهد فيها 9500 فلسطيني، منهم 3900 طفل و2509 سيدات، وأصاب أكثر من 24 ألفاً آخرين، كما استشهد أكثر من 145 فلسطينياً، واعتقل نحو 2040 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قتلت حركة حماس ما يزيد على 1542 إسرائيلياً وأصابت 5431، وفقاً لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في أن تبادل بهم أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.