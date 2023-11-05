قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في تقرير إن جنود الجيش الإسرائيلي يُقتلون بمعدل أكثر من ضعف المعدل في حرب عام 2014، التي شنّها الجيش الإسرائيلي على القطاع أيضاً.

وأضافت الصحيفة أن مقاتلي كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يُبدون جاهزية وقدرات أكبر من التي كانوا عليها، عندما غزت إسرائيل غزة 2014

وتابعت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم، أنه حتى لو انتصرت إسرائيل في نهاية المطاف، فإن ذلك يتطلب معركة طويلة الأمد

وتابعت الصحيفة في تقريرها أن الجيش الإسرائيلي الذي شرع في غزو قطاع غزة برياً، سيواجه "عدواً أكثر قوة يمتلك أسلحة أكثر فتكاً".

وأضافت الصحيفة أنه بعد الخسائر التي تكبدتها حماس في حرب 2014، "نجحت الأخيرة على مدار السنوات الماضية في إعادة بناء ترسانتها العسكرية"، مضيفةً: "ترسانة حماس العسكرية الحالية، ليست هي ذاتها التي اختبرتها إسرائيل في حربها السابقة على غزة".

كما أكّدت الصحيفة الأمريكية كل تفاصيل هجوم 7 أكتوبر/تشرين الثاني، كانت "غير اعتيادية ولا أدواتها عادية".

وورد في تقرير الصحيفة أن لدى القسام حالياً "مخزوناً كبيراً من الصواريخ قصيرة وبعيدة المدى، القادرة على ضرب عمق تل أبيب والقدس".

وأشارت الصحيفة إلى أن أنفاق القسام "ربما تكون الأكثر تطوراً في أي نوع من الحروب".

وأضافت أن رغم استهداف جيش الاحتلال بانتظام "أخطبوط أنفاق حماس"، فإن الحركة لا تزال تمتلك شبكة أنفاق تمتد إلى البحر.

وحسب تقرير الصحيفة "ربما تكون أنفاق حماس، الأكثر تطوراً في أي نوع من الحروب".

ولليوم الثلاثين، يشن الجيش الإسرائيلي "حرباً مدمرة" على غزة، استشهد فيها 9500 فلسطيني، منهم 3900 طفل و2509 سيدات، وأصاب أكثر من 24 ألفاً آخرين، كما استشهد أكثر من 145 فلسطينياً، واعتقل نحو 2040 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قتلت حركة حماس ما يزيد على 1542 إسرائيلياً وأصابت 5431، وفقاً لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في أن تبادل بهم أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.