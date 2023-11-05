قال الحاخام العسكري التابع لوحدة "ناحل" في الجيش الإسرائيلي إن "الأرض كلها لنا، هذا يشمل غزة ولبنان وكل أرض الميعاد، سوف نعود".

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن أقوال الحاخام عميحاي فريدمان هذه جاءت خلال خطبة ألقاها على مسمع عدد من الجنود.

ويظهر الحاخام في مقطع مصور وهو يقول: "الشعب يعرف أن هذه الأرض لنا، كل الأرض، هذا يشمل غزة ولبنان وكل أرض الميعاد، سوف نعود، مستوطنات غوش قطيف صغيرة مقابل ما نريد أن نصل إليه بإذن الله".

وقال الحاخام "بعيداً عن قتلانا الذين سقطوا في هجوم حماس، وكذلك أسرانا، لقد كان هذا الشهر من أكثر الشهور المفرحة في حياتي".

وأضاف "أحب أن أتخيل نفسي رئيساً للوزراء، هذا لن يكون، لكن لو كنت رئيساً للوزراء وتخيّلت أنه لم يسقط لدينا قتلى، ولا جرحى ولا مخطوفين، لو أبعدت كل هذا عن الشاشة، سأبقى مع أسعد شهر في حياتي".

وقال "لقد وصلنا إلى نقطة محورية بأن صعد الشعب الإسرائيلي فيها مرتبة أخرى، لقد استطعنا الآن أن نحدد من نحن، استطعنا أن نبرهن للعالم ما العدل والصدق والأخلاق والقيم، ولذلك سوف سندمر الشر، وسوف نستأصل حماس والأعداء. سندمرهم جميعاً قريباً بإذن الله".