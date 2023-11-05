أعلن حزب الله اللبناني، الأحد، مقتل اثنين من عناصرها في المواجهات مع الجيش الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية، ما رفع حصيلة قتلى الحزب إلى 60 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال حزب الله, في بيان: "تزف المقاومة الإسلامية الشهيد أحمد محمد سليم من منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، والشهيد قاسم إبراهيم أبو طعام من مدينة صور في جنوب لبنان".

وفي وقت سابق الأحد، أصيب 4 أشخاص بجروح في قصف نفذته مُسيّرة إسرائيلية على سيارة إسعاف في بلدة طير حرفا جنوبي لبنان، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية اللبنانية.

وأوضحت الوكالة أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف تابعة لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية (خاصة)​​​​ في بلدة خراج طير حرفا جنوبي لبنان، ما أدى إلى إصابتها ووقوع 4 جرحى.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدات مروحين والضهيرة وتلبسين وعلما الشعب جنوبي لبنان.

من جانبه قال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن الجيش أغار الأحد على "خلية مسلحين حاولت إطلاق قذائف من الأراضي اللبنانية نحو الأراضي الإسرائيلية في منطقة رأس الناقورة".

وتابع في تغريدة بمنصة "إكس": "خلال الغارة رُصدت سيارتان تصلان إلى المنطقة التي عملت منها الخلية".

وزعم المتحدث الإسرائيلي أن الغارة كانت تستهدف المسلحين، "ولم تستهدف السيارتين".

إسقاط مسيّرة إسرائيلية

في المقابل، أسقط مقاتلو حزب الله اللبناني الأحد، مُسيّرة إسرائيلية إثر استهدافها بصاروخ أرض-جو، فوق جنوبي لبنان، حسب وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت الوكالة اللبنانية إن الدفاعات الجوية في المقاومة الإسلامية (حزب الله)، تمكنت، في الساعة 11:35 صباحاً بتوقيت بيروت من إسقاط مٌسيرة معادية بصاروخ أرض-جو.

وأضافت أن "أجزاء كبيرة منها سقطت فوق أحياء في بلدتي زبدين وحاروف، عندما كانت تحلق مع مسيّرة أخرى منذ ساعات الصباح فوق أجواء بلدات قضاء النبطية".

وأظهرت مشاهد مصورة، متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة سقوط حطام الطائرة ضمن قضاء النبطية، على بعد نحو 13 كم من الحدود الجنوبية مع إسرائيل.

​​​​​​​وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ نحو شهر تبادلاً متقطعاً لإطلاق النيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما خلّف قتلى وجرحى من الطرفين.

ولليوم الثلاثين، يشن الجيش الإسرائيلي "حرباً مدمرة" على غزة، استشهد فيها 9770 فلسطينياً، منهم 4800 طفل و2055 سيدة، وأصيب أكثر من 24 ألفاً، كما استشهد أكثر من 150 فلسطينياً، واعتقل نحو 2040 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قتلت حركة حماس ما يزيد على 1542 إسرائيلياً وأصابت 5431، وفقاً لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في أن تستبدل بهم أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء في سجون إسرائيل.