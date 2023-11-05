قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد إن وقف المجازر في قطاع غزة الفلسطيني "واجب على عاتقنا".

جاء ذلك في كلمة لأردوغان خلال مشاركته، في افتتاح عدد من المشاريع الحيوية بولاية ريزة، شمال شرقي البلاد.

وأضاف: "من واجبنا إنقاذ أشقائنا الفلسطينيين من الظلم الإسرائيلي، ووقف المجازر التي ترتكب في غزة أمام أعين العالم".

وأردف: "من مقتضيات مسؤوليتنا تجاه التاريخ أن نصدح بجرائم من يدعمون مرتكبي هذه المجازر اللاأخلاقية والدنيئة (بغزة) في وجوههم".

وشدد على أن "المسجد الأقصى قبلتنا الأولى والحفاظ على المقدسات الإسلامية من المهام الملقاة على عاتقنا"، مضيفاً: "لم نترك إخواننا في فلسطين في الماضي ولن نتركهم في المستقبل".

وقال الرئيس التركي إن الجمهورية التركية ستكون في مكان يليق بها، مشدداً على أن كل الأزمات والمؤامرات التي حيكت كان مصيرها الفشل في 14 و15 مايو/أيار الماضي.

وأشار إلى أن الشعب التركي أعطى الجواب الكافي والشافي للذين كانوا ينتظرون من التنظيمات الإرهابية الدعم.