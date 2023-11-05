سياسة
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أردوغان: وقف المجازر في غزة واجبنا.. ولن نترك القضية الفلسطينية
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن وقف المجازر في قطاع غزة الفلسطيني والحفاظ على المقدسات الإسلامية "واجب على عاتقنا"، مضيفاً: "لم نترك إخواننا في فلسطين في الماضي ولن نتركهم في المستقبل".
أردوغان: وقف المجازر في غزة واجبنا.. ولن نترك القضية الفلسطينية
الرئيس أردوغان خلال في افتتاح مشاريع حيوية بولاية ريزة / صورة: AA
5 نوفمبر 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد إن وقف المجازر في قطاع غزة الفلسطيني "واجب على عاتقنا".

جاء ذلك في كلمة لأردوغان خلال مشاركته، في افتتاح عدد من المشاريع الحيوية بولاية ريزة، شمال شرقي البلاد.

وأضاف: "من واجبنا إنقاذ أشقائنا الفلسطينيين من الظلم الإسرائيلي، ووقف المجازر التي ترتكب في غزة أمام أعين العالم".

وأردف: "من مقتضيات مسؤوليتنا تجاه التاريخ أن نصدح بجرائم من يدعمون مرتكبي هذه المجازر اللاأخلاقية والدنيئة (بغزة) في وجوههم".

وشدد على أن "المسجد الأقصى قبلتنا الأولى والحفاظ على المقدسات الإسلامية من المهام الملقاة على عاتقنا"، مضيفاً: "لم نترك إخواننا في فلسطين في الماضي ولن نتركهم في المستقبل".

وقال الرئيس التركي إن الجمهورية التركية ستكون في مكان يليق بها، مشدداً على أن كل الأزمات والمؤامرات التي حيكت كان مصيرها الفشل في 14 و15 مايو/أيار الماضي.

وأشار إلى أن الشعب التركي أعطى الجواب الكافي والشافي للذين كانوا ينتظرون من التنظيمات الإرهابية الدعم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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