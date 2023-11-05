فنّد مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، مزاعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في قوله الذي نقلته قناة FOX News الأمريكية، إن "سيارات الإسعاف التي استهدفناها عند مدخل مستشفى الشفاء كانت تقل مقاتلين من حماس. لقد قتلنا العديد من أعضاء حماس في الهجوم".

وأضاف المركز في منشور على منصة إكس: "كانت القوات الإسرائيلية التي تقصف المستشفيات والمدارس والمستوطنات المدنية بشكل عشوائي، قد استهدفت مؤخراً المستشفى الذي يؤوي عشرات الآلاف من المدنيين، بدعوى أن مركز قيادة حماس يقع أسفل مستشفى الشفاء".

وأكّد بيان المركز أنه "رغم أن هذا الادعاء حاول أن يستند إلى صور وتسجيلات صوتية مجهولة المصدر، إلا أن إسرائيل لم تتمكن من إثبات ذلك".

والجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافه سيارة إسعاف في قطاع غزة، بزعم رصد استخدامها من حركة حماس.

وأشار المركز إلى تأكد استهداف المدنيين بشكل واضح في هجوم مستشفى الشفاء من خلال صور وإدانات دولية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "نشعر بالرعب التام من الهجوم على موكب الإسعاف الذي يُجلي المرضى بالقرب من مستشفى الشفاء، مما تسبب في أضرار ووفيات وإصابات".

أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فقال: "أعرب عن فزعي إزاء الهجوم الذي تعرضت له سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء في غزة". موضحاً: "صور الجثث المتناثرة في الشارع خارج المستشفى مروعة".

من جهته، أكد رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC) فرانشيسكو روكا. أن "هذه الصور غير مقبولة. تجب حماية المدنيين وسيارات الإسعاف والأطباء والمستشفيات في جميع الأوقات".

ولليوم الثلاثين يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، استشهد فيها 9770 فلسطينياً، منهم 4800 طفل و2055 سيدة، وأصيب أكثر من 24 ألفاً، كما استشهد أكثر من 150 فلسطينياً، واعتقل نحو 2040 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قتلت حركة حماس ما يزيد على 1542 إسرائيلياً وأصابت 5431، وفقاً لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في أن تبادل بهم أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.