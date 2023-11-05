سياسة
3 دقيقة قراءة
تركيا.. "مكافحة التضليل" يدحض مزاعم الاحتلال بشأن قصف إسعاف مجمع الشفاء
فنّد مركز مكافحة التضليل، مزاعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن سيارات الإسعاف التي استهدفتها الغارات عند مدخل مستشفى الشفاء كانت تقل مقاتلين من حماس.
تركيا.. "مكافحة التضليل" يدحض مزاعم الاحتلال بشأن قصف إسعاف مجمع الشفاء
الجيش الإسرائيلي يستهدف موكب سيارات إسعاف في قطاع غزة بزعم رصد استخدامها من حركة حماس. / صورة: AFP
5 نوفمبر 2023

فنّد مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، مزاعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في قوله الذي نقلته قناة FOX News الأمريكية، إن "سيارات الإسعاف التي استهدفناها عند مدخل مستشفى الشفاء كانت تقل مقاتلين من حماس. لقد قتلنا العديد من أعضاء حماس في الهجوم".

وأضاف المركز في منشور على منصة إكس: "كانت القوات الإسرائيلية التي تقصف المستشفيات والمدارس والمستوطنات المدنية بشكل عشوائي، قد استهدفت مؤخراً المستشفى الذي يؤوي عشرات الآلاف من المدنيين، بدعوى أن مركز قيادة حماس يقع أسفل مستشفى الشفاء".

وأكّد بيان المركز أنه "رغم أن هذا الادعاء حاول أن يستند إلى صور وتسجيلات صوتية مجهولة المصدر، إلا أن إسرائيل لم تتمكن من إثبات ذلك".

والجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافه سيارة إسعاف في قطاع غزة، بزعم رصد استخدامها من حركة حماس.

وأشار المركز إلى تأكد استهداف المدنيين بشكل واضح في هجوم مستشفى الشفاء من خلال صور وإدانات دولية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "نشعر بالرعب التام من الهجوم على موكب الإسعاف الذي يُجلي المرضى بالقرب من مستشفى الشفاء، مما تسبب في أضرار ووفيات وإصابات".

أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فقال: "أعرب عن فزعي إزاء الهجوم الذي تعرضت له سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء في غزة". موضحاً: "صور الجثث المتناثرة في الشارع خارج المستشفى مروعة".

من جهته، أكد رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC) فرانشيسكو روكا. أن "هذه الصور غير مقبولة. تجب حماية المدنيين وسيارات الإسعاف والأطباء والمستشفيات في جميع الأوقات".

ولليوم الثلاثين يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، استشهد فيها 9770 فلسطينياً، منهم 4800 طفل و2055 سيدة، وأصيب أكثر من 24 ألفاً، كما استشهد أكثر من 150 فلسطينياً، واعتقل نحو 2040 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قتلت حركة حماس ما يزيد على 1542 إسرائيلياً وأصابت 5431، وفقاً لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في أن تبادل بهم أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us