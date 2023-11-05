بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، مع نظيريه المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي في اتصال هاتفي التطورات في الأراضي الفلسطينية.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن فيدان تناول في اتصال هاتفي مع نظيره المصري شكري، الجهود الرامية إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل متواصل.

وتبادل الوزيران الآراء حول ما يمكن فعله لوقف الهجمات التي تستهدف المدنيين في غزة، وتحقيق وقف لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن.

كما تناول فيدان، في اتصال هاتفي مع نظيره الأردني الصفدي أيضاً سبل وقف الهجمات ضد المدنيين في غزة، وتحقيق وقف لإطلاق النار في المنطقة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 30 يوماً "حرباً مدمرة" على غزة، استشهد فيها 9770 فلسطينياً، منهم 4800 طفل، وأصاب أكثر من 24 ألف فلسطيني، كما استشهد 151 فلسطينياً واعتقل نحو 2080 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

فيما قتلت حركة حماس أكثر من 1538 إسرائيلياً وأصابت 5431، وفقاً لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسَرَت ما لا يقل عن 242 إسرائيلياً ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء في سجون إسرائيل.