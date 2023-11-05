أكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، الثلاثاء، أن بلاده ستنقل أكثر من ألف من الذين يحتاجون إلى علاج عاجل من المرضى والجرحى من مشافي غزة عبر معبر رفح إلى تركيا.

جاء ذلك في مباحثات أجراها الوزير التركي مع نظيره المصري خالد عبد الغفار، حول مساعي توفير الرعاية الصحية للفلسطينيين الذين حُرموا منها بسبب الهجمات الإسرائيلية.

وأشار قوجه في منشور على منصة "إكس" إلى أنه "جرى التوافق على نقل أكثر من ألف مريض وجريح من أصحاب الاحتياج العاجل من مستشفيات قطاع غزة، وتحديداً من مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج في مستشفى الصدقة التركي الفلسطيني، وذلك عبر معبر رفح".

وموّلت الحكومة التركية بناء مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني (2011-2017) الذي يُعدّ من أكبر المشافي في فلسطين بمساحة 34 ألفاً و800 متر مربع، والمؤلف من 3 طوابق، ويحوي 180 سريراً.

ومستشفى الصداقة التركي هو الوحيد المخصص لعلاج مرضى السرطان بغزة، وأدى توقفه إلى وفاة 4 من مرضى السرطان وفقاً لمدير عام المستشفى صبحي سكيك.

وأضاف الوزير التركي أنه "يجرى التخطيط لنقل مرضى السرطان والحالات العاجلة عبر طائرات الإسعاف والسفن الطبية، وجرى التوافق على اتخاذ الخطوات الضرورية لتنفيذ هذا التطور الحيوي".

وشارك الوزير معلومة مهمة وتمثل تطوراً نوعياً متمثلة في "منح السلطات المصرية الإذن بالعبور لسفينتين موجودتين في المواني التركية جرى تجهيزهما بمستشفيات ميدانية، وسيارات إسعاف مخصصة لقطاع غزة".

وأكد وزير الصحة التركي أن هذا التعاون الوثيق مع نظيره المصري لتوفير العلاج للإخوة في قطاع غزة لن يُنسى، وسوف يعزز من التعاون الصحي بين البلدين، مؤكداً أن المساهمة في علاج المرضى والجرحى في قطاع غزة نعمة عظيمة للإنسانية".

وسبق أن أرسلت تركيا عدداً من الطائرات المحملة بالمواد الإغاثية وفرقاً طبية إلى جمهورية مصر تمهيداً لوصلها إلى غزة، لكن إغلاق المعبر ومنع قوات الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية حال دون ذلك.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قرّر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت فرض "حصار شامل" على غزة، قائلاً: "لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود (سيصل إلى القطاع)"، وفق ما نقلت القناة 13 العبرية.

ومنذ نحو 30 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي عدواناً وحرباً على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وتسبب في وضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.