سياسة
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قطر: ردات الفعل الدولية على قتل المدنيين مخزية ويجب التوصل إلى هدنة إنسانية
قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن إن ردات الفعل الدولية على قصف إسرائيل لمدنيي غزة تكون في بعض الأحيان مخزية، داعياً إلى هدنة إنسانية لوقف إطلاق النار.
قطر: ردات الفعل الدولية على قتل المدنيين مخزية ويجب التوصل إلى هدنة إنسانية
وزير الخارجية القطري ونظيرته الفرنسية في مؤتمر صحفي اليوم في الدوحة / صورة: AFP
5 نوفمبر 2023

وصف رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، الأحد، ردّات الفعل الدولية على قصف إسرائيل لمدنيي غزة "تكون في بعض الأحيان مخزية".

تصريح ابن عبد الرحمن جاء خلال مؤتمر صحفي مشترك في الدوحة مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا.

وقال ابن عبد الرحمن، إنه بحث مع وزيرة الخارجية الفرنسية استمرار جهود الوساطة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس وضرورة إدخال الإغاثة دون انقطاع إلى المدنيين في غزة، بما يشمل توفير الاتصالات والوقود.

وانتقد ابن عبد الرحمن، بشدة، قتل المدنيين بأعداد كبيرة، معرباً عن أسفه أن "مبررات جيش الاحتلال بقصف أهداف هي الاشتباه بوجود قيادي في حماس، وتكون تكلفة اغتياله مقتل مئات المدنيين في حي واحد".

واعتبر ابن عبد الرحمن أن "ردات الفعل على القصف الإسرائيلي للمدنيين في غزة ليست بالمستوى المطلوب، وقد تكون في بعض الأحيان مخزية من المجتمع الدولي".

وشدد على "ضرورة التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية ووصول المساعدات الإنسانية فوراً وبلا عوائق".

وأضاف المسؤول القطري: "نذكّر بأنه تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية ملزمة بحل القضية الفلسطينية بشكل جذري ونهائي على أساس إنهاء الاحتلال وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

فيما قالت وزيرة الخارجية الفرنسية: "نعتمد على قطر للمساعدة في هذه اللحظات الخطيرة".

وأكدت الوزيرة أن "هدنة إنسانية فورية ومستدامة ودائمة: ضرورية للغاية ويجب أن تكون قادرة على أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار". مشيرةً إلى أن فرنسا تعمل على اعتماد نص بهذا الصدد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المنقسم حول هذا الموضوع منذ بداية الحرب.

وتابعت: "يجب احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين ودعم وصول المساعدات إلى غزة".

الوزيرة الفرنسية أدانت العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية.

وقالت: "إن فرنسا ستبذل كل جهد ممكن لتفادي توسع الحرب، والتوصل إلى حل دبلوماسي وسلمي، وستعمل على إعادة الأفق السياسي للنزاع وتحقيق الأمن لإسرائيل ودولة للفلسطينيين".

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قرّر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، فرض "حصار شامل" على غزة، قائلاً: "لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود (سيصل إلى القطاع)"، وفق ما نقلت القناة 13 العبرية.

ومنذ نحو 30 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي عدواناً وحرباً على قطاع غزة، أسفرا عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وتسببا في وضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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