غادرت "قافلة الحرية من أجل فلسطين" ولاية قونية وسط تركيا، متجهة إلى قاعدة إنجرليك العسكرية بولاية أضنة حيث وجهتها الأخيرة.

القافلة التي تنظمها هيئة الإغاثة الإنسانية (İHH)​​​​​ التركية، انطلقت من إسطنبول ومرت بعديد من الولايات التركية قبل وصولها إلى أضنة للتظاهر أمام القاعدة العسكرية الأمريكية تضامناً مع فلسطين.

وانطلقت القافلة إلى أضنة من أمام مركز مولانا الثقافي بقونية، حيث رفع المشاركون الأعلام التركية والفلسطينية.

والثلاثاء، أعلن رئيس (İHH) التركية بولنت يلدرم، خلال مؤتمر صحفي بإسطنبول، أنهم سيبدؤون مسيرة، الجمعة، نحو قاعدة إنجرليك العسكرية من أجل الدعوة إلى إعلان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين.

وانطلق موكب مكون من 250 سيارة من مدينة إسطنبول متوجهة نحو قاعدة إنجرليك العسكرية مروراً بولايات تركية عدة، تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

ولليوم الثلاثين يشن الجيش الإسرائيلي "حرباً مدمرة" على غزة، استشهد فيها 9500 فلسطيني، منهم 3900 طفل و2509 سيدات، وأصابت أكثر من 24 ألفاً آخرين، كما استُشهد أكثر من 145 فلسطينياً، واعتقل نحو 2040 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قتلت حركة حماس ما يزيد عن 1542 إسرائيلياً وأصابت 5431، وفقاً لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.