سياسة
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على رأسها المستقبل السياسي لغزة.. تباين وجهات النظر بين بايدن ونتنياهو
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تباين وجهات نظر الولايات المتحدة وإسرائيل حول المستقبل السياسي للقضية الفلسطينية وغزة، تزامناً مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة.
على رأسها المستقبل السياسي لغزة.. تباين وجهات النظر بين بايدن ونتنياهو
ساند بايدن الحرب الإسرائيلية على غزة لكن اصواتاً معارضة بدأت تظهر في إدارته مع استمرار المجازر الإسرائيلية في القطاع / صورة: Reuters
5 نوفمبر 2023

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن الولايات المتحدة وإسرائيل بينهما اختلاف في الرأي حول الخطط طويلة المدى حيال قطاع غزة الفلسطيني.

وأوضحت الصحيفة في مقال تحليلي، أن الولايات المتحدة أعربت بوضوح عن دعمها لإسرائيل بعد هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأن إسرائيل تعتبر حماس "تهديداً وجودياً" لها.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة، التي تدعم إسرائيل، تهدف إلى الحفاظ على وحدة "حلفائها" ضد إيران وروسيا والصين، وأن الرئيس الأمريكي جو بايدن غيّر سياسته بعد "ارتفاع الأصوات المنتقدة من حزبه".

وزعمت الصحيفة أن إدارة بايدن "أجبرت إسرائيل على التقليل من الخسائر في صفوف المدنيين، وشن مزيد من الهجمات الاستراتيجية التي تستهدف قادة حماس".

وأشارت إلى أن بايدن يؤيد، على المدى الطويل، مبدأ حل الدولتين وأن إسرائيل "تحاول تدمير حماس".

واعتبرت الصحيفة أنه مع استمرار الصراع يواجه بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضغوطاً سياسية متزايدة في بلديهما.

وذكرت أن بايدن، الذي جرت الإشادة به في البداية لدعمه إسرائيل، تلقى انتقادات من أعضاء حزبه، وبخاصة الناخبون الشباب والمسلمين والأمريكيين من أصول عربية، ممن شعروا بالقلق إزاء تزايد عدد القتلى في غزة وحثوا الإدارة الأمريكية على الدعوة لوقف إطلاق النار.

ويزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المنطقة للمرة الثالثة منذ عملية "طوفان الأقصى" والتقى في جولته مع رئيس وزراء إسرائيل، ووزراء خارجية مصر والأردن، وفلسطين وقطر والسعودية والإمارات، كما زار الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر إقامته في رام الله، بالإضافة إلى زيارة تركيا.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 30 يوماً "حرباً مدمرة" على غزة، استشهد فيها 9770 فلسطينياً، منهم 4800 طفل، وأصابت أكثر من 24 ألف فلسطيني، كما استشهد 151 فلسطينياً واعتقل نحو 2080 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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