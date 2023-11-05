احتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين المغاربة، الأحد، في مسيرة شعبية بمدينة طنجة (شمال)، لمناصرة الشعب الفلسطيني والتنديد بالقصف الإسرائيلي المتواصل على غزة، إلى جانب الدعوة إلى وقف التطبيع بين المملكة وإسرائيل.

​​​​​​​وجابت المسيرة، التي دعت إليها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين (هيئة مدنية مستقلة)، شوارع رئيسية وسط المدينة وصولاً إلى ساحة الأمم، بمشاركة متظاهرين من مدن مغربية عديدة.

ونُظمت المسيرة تحت شعار "الشعب المغربي مع الشعب الفلسطيني في معركة طوفان الأقصى ضد العدوان الهمجي الإسرائيلي وضد التطبيع".

وتوقف المتظاهرون أمام القنصلية الفرنسية في طنجة لدقائق، رافعين شعارات مناوئة لسياسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المؤيدة لإسرائيل.

وقال الكاتب الإقليمي لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عز الدين فيلالي بابة إن المسيرة "تندرج في إطار سلسلة احتجاجات شبه يومية في مختلف مدن البلاد، لتأكيد الموقف الشعبي المغربي الداعم لقضية فلسطين الدائم".

وأضاف أن "العنوان الأساسي لمسيرة اليوم هو تجديد المطلب الرئيسي للمجتمع المغربي في الوقت الراهن، وهو إسقاط اتفاق التطبيع مع إسرائيل، وطرد رئيس مكتب الاتصال (الإسرائيلي) بالرباط، كأقل واجب ينبغي على الحكومة المغربية فعله".

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000، فيما أعربت هيئات وأحزاب وقطاعات شعبية عبر فاعليات عديدة عن رفضها لهذا التطبيع.

وبوتيرة يومية، تشهد العديد من المدن المغربية بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.

وفي السياق نفسه تستمر المظاهرات والفعاليات المنددة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وفي مدينة تورنتو الكندية، أطلق متضامنون مع فلسطين دعوات لمقاطعة سلسلة مقاه تتخذ من إسرائيل مقراً لها.

وحسب الصحافة الكندية، فإن "حركة الشبّان الفلسطينيين"، نظمت مظاهرة في تورنتو، للتضامن مع غزة ضد الهجمات الإسرائيلية.

وفي هذا الإطار، تجمع قرابة 25 ألف شخص أمام مبنى القنصلية الأمريكية في تورنتو، مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة.

وأطلق المتظاهرون هتافات تدعو لرفع الحصار عن غزة، ووقف إطلاق النار على الفور، منتقدين موقف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مما يجري في القطاع.

كما اتهم المتظاهرون رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وبايدن، بـ"الشراكة في الإبادة الجماعية بغزة" و"دعم الإرهاب".

وتَوجّه مجموعة من المتظاهرين إلى أحد فروع سلسلة مقاهٍ تتخذ من إسرائيل مقراً لها، داعين إلى مقاطعته.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قرّر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، فرض "حصار شامل" على غزة، قائلاً: "لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود (سيصل إلى القطاع)"، وفق ما نقلت القناة 13 العبرية.

ومنذ نحو 30 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي عدواناً وحرباً على قطاع غزة، أسفرا عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وتسببا في وضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.