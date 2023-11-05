عارض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، في أول زيارة له إلى الضفة الغربية منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، "التهجير القسري" للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، خلال لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وبحث الجانبان أيضاً حسب المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر "ضرورة وقف أعمال العنف التي ينفذها متطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية"، في إشارة إلى عنف المستوطنين.

من جانبه ندد عباس أمام بلينكن بـ"الإبادة الجماعية" في غزة قائلاً "لا توجد كلمات لوصف حرب الإبادة الجماعية والتدمير التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في غزة على يد آلة الحرب الإسرائيلية، بدون اعتبار لقواعد القانون الدولي"، وفق ما أوردت وكالة وفا للأنباء.

وربط عباس عودة السلطة إلى إدارة القطاع بـ"حل سياسي شامل" قائلاً إن "قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وسنتحمل مسؤولياتنا كاملةً في إطار حل سياسيٍ شامل على كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة".

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في قصفه المتواصل على قطاع غزة لليوم الثلاثين، ما أدى إلى ارتفاع الشهداء إلى 9770 بينهم 4800 طفل و596 مسناً و2550 سيدة وأكثر من 24 ألف مصاب، من مجمل 37 ألفاً سقطوا بين شهيد وجريح ومفقود.

وتواصل المقاومة الفلسطينية اشتباكها مع جنود الاحتلال إذ دمرت 6 دبابات وقتلت عدداً من جنود الاحتلال. وقتلت حركة حماس أكثر من 1538 إسرائيلياً وأصابت 5431، وفقاً لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسَرَت ما لا يقل عن 242 إسرائيلياً ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء في سجون إسرائيل.