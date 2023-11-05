سياسة
4 دقيقة قراءة
دعا لضرب غزة بقنبلة نووية.. غضب فلسطيني وعربي من تصريحات وزير إسرائيلي
تسببت تصريحات لوزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بعاصفة غضب فلسطينية وعربية لم تهدأ، وذلك بعدما دعا لإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.
دعا لضرب غزة بقنبلة نووية.. غضب فلسطيني وعربي من تصريحات وزير إسرائيلي
وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو / صورة: مواقع التواصل الاجتماعي / صورة: AA
5 نوفمبر 2023

أثارت تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، عن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، موجة من الغضب والإدانة فلسطينياً وعربياً.

وقال إلياهو خلال مقابلة، الأحد، رداً على سؤال بشأن ما إذا كان يتوقع أن تلقي إسرائيل "نوعاً من القنابل النووية غداً على غزة": "هذه طريقة لإنهاء الحرب.. لماذا تكون حياة المختطفين أكثر أهمية من حياة الجنود؟".

واعتبر إلياهو أنه "لا يوجد أشخاص غير منخرطين في الصراع" في غزة، وقال: "هذه طريقة.. الطريقة الأخرى أن نرى ما هو مهم بالنسبة إليهم (الفلسطينيين)، ما الذي يمكن أن يكون رادعاً لهم".

وفي حين عاقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الوزير، عبر تعليق اجتماعاته في مجلس الوزراء، واصفاً تصريحاته بالـ"منفصلة عن الواقع"، استهجنت أوساط فلسطينية وعربية تلك التصريحات "التحريضية"، مطالبة بإقالته.

ونددت فلسطين بدعوة الوزير لقصف غزة بـ"قنبلة نووية"، مشددة على أنه "إقرار واضح بمذابح إسرائيل" في القطاع.

​​​​​​​وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان: "ندين التصريحات العنصرية الهمجية التي تجرأ على الإدلاء بها أحد شركاء نتنياهو في الائتلاف الحاكم، وزير التراث الفاشي إلياهو بشأن دعوته إلى ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية وإبادتها".

فيما اعتبرت حركة حماس أن تصريحات الوزير الإسرائيلي "تعكس إرهاب حكومة إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني.

بدورها، أدانت قطر في بيان لخارجيتها "بشدة" تهديد الوزير واعتبرته "تحريضاً على جريمة حرب".

أما الأردن فقد أدان التصريحات، واعتبرتها وزارة الخارجية الأردنية "دعوة للإبادة الجماعية وجريمة كراهية لا يمكن السكوت عنها".

من ناحيتها، أدانت الخارجية السعودية، في بيان، "بأشد العبارات التصريحات المتطرفة الصادرة عن الوزير، وقالت "إن عدم إقالة الوزير من الحكومة فوراً والاكتفاء بتجميد عضويته تعكس قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية، لدى الحكومة الإسرائيلية".

كما أدانت وزارة الخارجية اليمنية دعوة الوزير وقالت: "إنها تعكس مستويات غير مسبوقة من الكراهية والتطرف".

فيما قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس "تصريحات الوزير الإسرائيلي إلياهو العنصري كاشفة. فهو ليس فقط يعترف بامتلاكهم سلاحاً نووياً وهو السر الذي يعرفه الجميع.. لكنه يكرس حقيقة النظرة العنصرية المقيتة للإسرائيليين تجاه الشعب الفلسطيني. هذا هو الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال لكل من يدافع عنها في الغرب".

وأثارت تصريحات إلياهو، غضب المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، مع دعوات متصاعدة إلى إقالته فوراً.

وينتمي إلياهو لحزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وهو حزب يؤيد بناء المستوطنات، واستعادة السيطرة على القطاع، ويتبنى أفكاراً متطرفة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 30 يوماً "حربا مدمرة" على غزة، استشهد فيها 9770 فلسطينياً، منهم 4800 طفل و2550 سيدة، وأصيب أكثر من 24 ألف فلسطيني، كما استُشهد 153 فلسطينياً واعتُقل نحو 2080 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قتلت حماس أكثر من 1538 إسرائيلياً وأصابت 5431، وفقاً لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيلياً ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us