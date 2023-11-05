سياسة
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ألطون: على العالم أن يتعامل مع "مشكلة إسرائيل" التي تهدد الإنسانية جمعاء
أكد مدير دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون أن العالم عليه التعامل مع "مشكلة إسرائيل"، وأن ترْكها بدون معالجة سوف يزيد من تهديدها للإنسانية.
ألطون: على العالم أن يتعامل مع "مشكلة إسرائيل" التي تهدد الإنسانية جمعاء
ألطون: على العالم أن يتعامل مع "مشكلة إسرائيل" التي تهدد الإنسانية عامة. / صورة: TRT / صورة: وسائل التواصل الاجتماعي
5 نوفمبر 2023

قال مدير دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، الأحد: "إن الوقت حان لإعادة تعريف مسمى الصراع القائم، فما يسمى بالمشكلة الفلسطينية هو في الواقع مشكلة إسرائيلية، يجب على العالم كله التعامل معها".

وأكد ألطون في كلمة له أمام مهرجان TRT World Citizen للسينما الإنسانية أن "أقسى المآسي الإنسانية تجري في غزة. أمام العالم تقع أعظم الأعمال البربرية والوحشية من قبل إسرائيل".

وقال ألطون: "الوقت قد حان لنصرخ بوجه العالم بالاسم الحقيقي للأزمة، فبدلاً من "المشكلة الفلسطينية" على العالم أن يستخدم "المشكلة الإسرائيلية". مضيفاً أن هذه الأزمة لا تخص "جغرافيتنا أو المنطقة أو الشرق الأوسط وحده، إنما مشكلة تخص العالم كله".

وأشار ألطون إلى أن "العديد من الدول تفتقر إلى الشجاعة وتغض الطرف عن هذه المشكلة، لكن تركيا بين أولئك الذين لديهم الشجاعة لرؤية الأمر بوضوح".

وأكد أن "استمرار تجاهل المشكلة الإسرائيلية التي تنامت تاريخياً سيؤدي إلى تفاقمها واستمرار بقائها كتهديد للإنسانية".

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قرّر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت فرض "حصار شامل" على غزة، قائلاً: "لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود (سيصل إلى القطاع)"، وفق ما نقلت القناة 13 العبرية.

ومنذ نحو 30 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي عدواناً وحرباً على قطاع غزة، أسفرا عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وتسببا في وضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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