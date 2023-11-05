سياسة
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قطع الاتصالات عن غزة للمرة الثالثة وقلق من خطورة الوضع بمحيط المشافي
قطعت إسرائيل خدمة الاتصالات بأنواعها كافة عن قطاع غزة، في ثالث قطع منذ نحو 10 أيام، فيما أعربت منظمات دولية عن قلقها من خطورة الوضع بمحيط المستشفيات بالقطاع.
قطع الاتصالات عن غزة للمرة الثالثة وقلق من خطورة الوضع بمحيط المشافي
تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة / صورة: AA
5 نوفمبر 2023

قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية وشركة الاتصالات الفلسطينية، الأحد، إن إسرائيل قطعت خدمة الاتصالات بأنواعها كافة عن قطاع غزة في ثالث قطع منذ نحو 10 أيام.

وقالت الوزارة في بيان: "الاحتلال يفصل المسارات الدولية للاتصالات للمرة الثالثة، ويقطع خدمات الاتصالات والإنترنت كافة عن كامل قطاع غزة".

بينما قالت شركة الاتصالات في بيان منفصل: "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لجميع خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الرئيسية، والتي جرت إعادة وصلها سابقاً، للفصل مرة أخرى من الجانب الإسرائيلي".

والأربعاء، عادت شبكات الاتصالات الأرضية والثابتة والمتنقلة والإنترنت إلى قطاع غزة، بشكل تدريجي، بعد انقطاع استمر قرابة 12 ساعة.

وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، قطعت إسرائيل خدمات الاتصالات بأنواعها عن قطاع غزة لـ36 ساعة متواصلة، قبل أن تعيد وصلها مرحلة أخرى.

مستشفيات غزة

يأتي ذلك وسط تحذيرات من خطورة الوضع بمحيط المستشفيات في القطاع الذي يتعرض لقصف مكثف منذ أسابيع.

وأعرب أمين عام الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاغان تشاباغين، عن قلقه من خطورة الوضع بمحيط مستشفى القدس بقطاع غزة.

وأشار تشاباغين، على حسابه في منصة إكس، الأحد، إلى استهداف الجيش الإسرائيلي جواً وبالقصف المدفعي محيط مستشفى القدس بغزة.

ولفت إلى أنّ "طواقم الهلال الأحمر في غزة غير قادرة على تقديم الخدمات الإسعافية في محيط مستشفى القدس".

وأوضح أن "المستشفيات باتت مكاناً لتقديم المساعدات والالتجاء"، داعياً لحمايتها.

وفي وقت سابق، قالت حكومة غزة: "إن الجيش الإسرائيلي بدأ تنفيذ تهديده بحق مستشفيات قطاع غزة"، موضحةً أن كل الغارات الإسرائيلية في الساعات الأخيرة استهدفت محيط المستشفيات.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الغارات الإسرائيلية تستهدف محيط مستشفيات القطاع.

وفند المصدر ذاته ادعاءات إسرائيل بشأن مستشفيات غزة، مؤكداً أنها تقدم خدمات طبية فقط، معرباً عن الاستعداد لاستقبال لجنة أممية للتحقق من أوضاع المستشفيات.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن الجيش الإسرائيلي اعتمد التزييف وبث صوراً مفبركة لترويج ادعاءاته بشأن مستشفيات غزة.

وأضاف: "نضع مسؤولية حماية المستشفيات، لا سيما الشفاء، على عاتق الجهات الدولية بما فيها الأمم المتحدة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد طلب من أكثر من 1.1 مليون فلسطيني، مراراً، الانتقال إلى جنوبي قطاع غزة.

وجرى إخلاء العديد من المستشفيات شمالي قطاع غزة، ويتعرّض محيط بعض المستشفيات للقصف، فيما توقفت أخرى عن العمل، إما بسبب تضررها من القصف أو نتيجة نفاد الوقود اللازم لمتابعة عملها.

ولليوم الثلاثين، يشن الجيش الإسرائيلي "حرباً مدمرة" على غزة، استُشهد فيها 9500 فلسطيني، منهم 4800 طفل و2550 سيدة، وأصابت أكثر من 24 ألفاً آخرين، كما استُشهد 151 فلسطينياً واعتُقل 2080 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قتلت حركة حماس ما يزيد على 1542 إسرائيلياً وأصابت 5431، وفقاً لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسَرت ما لا يقل عن 242 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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