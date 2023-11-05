انتهت أعمال المؤتمر الـ38 لحزب الشعب الجمهوري، الأحد، بفوز رئيس كتلة الحزب في البرلمان أوزغور أوزال برئاسة الحزب بعد تفوقه على منافسه رئيس الحزب السابق كمال كليجدار أوغلو.

وانعقد المؤتمر بمقر الحزب في العاصمة أنقرة، وجرى التصويت على مرحلتين، الأولى حصل فيها أوزال على 682 صوتاً من أعضاء المؤتمر، وكليجدار أوغلو على 664 صوتاً.

وفي المرحلة الثانية حصل أوزال على 812 صوتاً، ونظيره كليجدار أوغلو على 536 صوتاً.

ومع هذه النتيجة يصبح أوزال الرئيس الثامن لحزب الشعب الجمهوري، وينهي 13 عاماً من رئاسة كمال كليجدار أوغلو للحزب.

وسبق أن خسر كمال كليجدار أوغلو الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس أردوغان في يونيو/حزيران الماضي.

وقد بارك كليجدار أوغلو لأوزال منصبه الجديد.

ولد أوزال عام 1974 في ولاية مانيسا وتخرج في كلية الصيدلة بجامعة إيجة في ولاية إزمير.

ويواجه الرئيس الجديد للحزب عدداً من الاستحقاقات السياسية والحزبية، على رأسها الانتخابات المحلية المقررة في شهر مارس/آذار 2024، التي يسعى فيها الحزب لمنافسة حزب العدالة والتنمية وتحديداً في البلديات الكبرى.