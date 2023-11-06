أعلن وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين أن 462 هكتاراً من الأراضي الزراعية والحرجية في الجنوب أحرقتها إسرائيل بـ"القذائف الفوسفورية"، مشيراً إلى أن بلاده ستقدم شكوى لدى الأمم المتحدة.

وذكر ياسين في منشور بحسابه على منصة "إكس" أن "462 هكتاراً أحرقتها قذائف العدو الإسرائيلي وأسلحته الفوسفورية على البلدات الحدودية في جنوب لبنان".

وأكد ياسين أن "تلك القذائف أشعلت أكثر من 100 حريق وامتدت على مساحات حرجية شاسعة ذات أهمية بيئية عالية وأراضٍ زراعية وعشرات آلاف أشجار الزيتون".

شكوى لمجلس الأمن

من جانبه أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن حكومته ستقدم "شكوى عاجلة" ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي، رداً على "استهداف تل أبيب للمدنيين والأطفال" في جنوب لبنان.

وقال ميقاتي في بيان نشره محلس الوزراء إنّ "استهداف العدو الإسرائيلي المدنيين في عدوانه على لبنان، واستشهاد 4 أشخاص بينهم 3 أطفال في الجنوب الليلة، وجرح آخرين بنيران المسيّرات، جريمة نكراء تضاف إلى سجلّ جرائم الاحتلال".

وأكد أن "هذه الجريمة برسم من يطالبون بالتهدئة، ويتغاضون عما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق لبنان، هذه الجريمة وصمة عار جديدة برسم الضمير العالمي المتغاضي عما يفعله الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان وغزة".

وأوضح ميقاتي أن "هذه الجريمة النكراء لن تمرّ مرور الكرام، وستكون مدار متابعة من قِبل الحكومة عبر اتصالات دولية وتقديم شكوى عاجلة ضد العدو الإسرائيلي إلى مجلس الأمن (الدولي)".

وأضاف أن "المطلوب من دول القرار في مجلس الأمن (هو) العودة إلى تطبيق شرعية الأمم المتحدة والتحرك للجم الاعتداءات، وإنقاذ ما تبقّى من إنسانية وعدالة، كي لا تبقى هذه الشكاوى حبراً على ورق".

كان وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن ذكر الأربعاء أنه "حسب مسح أوّلي فإن ما لا يقل عن 40 ألف شجرة زيتون احترقت بالكامل نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان".

ومنذ الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية بوتيرة يومية قصفاً متبادلاً ومتقطعاً بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى.