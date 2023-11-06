قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن "حرب التجويع الإسرائيلية تبلغ ذروتها في قطاع غزة من خلال منع الإمدادات الغذائية وقصف المخابز وخزانات المياه".

وأوضح المرصد، وهو منظمة مستقلة مقرها جنيف، في بيان الأحد أن "إسرائيل تهدف إلى مفاقمة الوضع المعيشي في غزة، الذي وصل إلى مستويات كارثية".

وشدد على أنها تتعمد كذلك تركيز هجماتها مؤخراً على استهداف المولدات الكهربائية ووحدات الطاقة الشمسية التي تعتمد عليها منشآت تجارية ومطاعم ومؤسسات مدنية في الحفاظ على الحد الأدنى الممكن من عملها.

​​​​​​​وتشير تقديرات برنامج الأغذية العالمي إلى أن المخزونات الحالية من السلع الغذائية الأساسية ستكون كافية لأربعة أيام على الأكثر قبل أن تنفد بشكل نهائي.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن الحصول على الخبز في قطاع غزة بات يشكل تحدياً وجودياً، إذ لا تزال المطحنة الوحيدة العاملة في غزة غير قادرة على طحن القمح بسبب نقص الكهرباء والوقود.

وجرى قصف وتدمير 11 مخبزاً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، أما تلك التي لا تزال تعمل فإنها تواجه تحديات شديدة بسبب نقص الضروريات مثل الدقيق والوقود، حسب البيان.

وقف توزيع المساعدات

وحذّر المرصد من أن توزيع المساعدات الغذائية للنازحين شمالي غزة توقّف بشكل شبه كامل خلال الأيام القليلة الماضية في أعقاب تكثيف العمليات البرية للجيش الإسرائيلي، "ما يهدد بمجاعة واسعة النطاق يدفع ثمنها الأطفال على وجه الخصوص".

كما بيّن أن "مخزون المياه المعبأة آخذ في النفاد"، لا سيما بعد أن قصفت إسرائيل مؤخراً بئر المياه وخزان تل الزعتر شمالي غزة، اللذين يغذيان أكثر من 70 ألف نسمة.

وأشار إلى أن القانون الإنساني الدولي يحظر بشكل صارم استخدام التجويع ضمن وسائل الحرب، وباعتبارها القوة المحتلة في غزة فإن إسرائيل ملزمة توفير احتياجات سكان القطاع وحمايتهم.

كما دعا الأورومتوسطي إلى التحرك الدولي الحاسم لفرض وقف إطلاق النار في غزة وإتاحة الوصول العادل وغير المقيد من المواد الأساسية والإغاثية إلى القطاع بأكمله.

ولليوم الحادي والثلاثين يشن الجيش الإسرائيلي "حرباً مدمرة" على غزة، قُتل فيها 9770 فلسطينياً، منهم 4800 طفل و2550 سيدة، وأُصيب أكثر من 24 ألفاً آخرين، كما قُتل 153 فلسطينياً واعتُقل 2080 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.