سياسة
2 دقيقة قراءة
بسبب دعمها غزة.. نيويورك تايمز تُجبِر صحفية على الاستقالة
أجبرت مجلة نيويورك تايمز الأمريكية صحفية لديها على الاستقالة بسبب توقيعها على إعلان يحتجّ على الحصار الإسرائيلي على غزة ويُدين "هجمات الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين"، فيما زعمت المجلة أن الصحفية استقالت بسبب "انتهاكها سياسة التحرير" الخاصة بالمؤسسة.
بسبب دعمها غزة.. نيويورك تايمز تُجبِر صحفية على الاستقالة
جاء في تقرير نيويورك تايمز أن جاسمين هيوز، الحاصلة على عدة جوائز، استقالت بعد أن "انتهكت سياسات الغرفة التحريرية". / صورة: AP Archive
6 نوفمبر 2023

أُجبرت صحفية أمريكية في مجلة نيويورك تايمز على تقديم استقالتها بعدما وقّعت على عريضة تحتجّ على الحصار الإسرائيلي على غزة وتُدين "هجمات الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين".

وجاء في تقرير نيويورك تايمز أن جاسمين هيوز، الحاصلة على عدة جوائز، استقالت بعد أن "انتهكت سياسات التحرير الخاصة بالمؤسسة".

وقال محرر المجلة جيك سيلفرشتاين في بيان: "تحدثنا معها حول كيف أن رغبتها في الانحياز والمشاركة في الاحتجاجات العامة تتعارض مع كونها صحفية في نيويورك تايمز، واتفقنا على أنه يجب أن تستقيل.. وتوصلنا إلى هذه النتيجة".

وجاء في وسائل إعلام أمريكية أن مجموعة تسمى "كتّاب ضد الحرب على غزة" وقّعت على إعلان يُدين "هجمات الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ومقتل الصحفيين في المنطقة".

وأعلنت جيمي لورين كيليس، إحدى الموقعات على الإعلان المعني وكاتبة مساهمة في مجلة نيويورك تايمز، في منشور لها على منصة إكس في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أنها ستترك المجلة "لأسباب شخصية".

ولليوم 31 يشن الجيش الإسرائيلي "حرباً مدمرة" على غزة، استُشهد فيها 9770 فلسطينياً، بينهم 4800 طفل و596 مسناً و2550 سيدة وأكثر من 24 ألف مصاب، كما استُشهد 151 فلسطينياً واعتُقل 2080 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us