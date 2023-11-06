سياسة
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عاهل الأردن يعلن إنزال مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني في غزة
أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوّاً للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، مضيفاً: "هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة".
عاهل الأردن يعلن إنزال مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني في غزة
مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني في غزة  (صورة من حساب الملك عبد الله الثاني على منصة إكس)
6 نوفمبر 2023

أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ليل الأحد-الاثنين، إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوّاً للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

وقال الملك عبد الله في منشور على منصة إكس أعادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" نشره: "بحمد الله تَمكَّن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوّاً للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة".

وأضاف: "هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة".

وتابع: "سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين".

وصرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، بأنه "بتوجيهات ملكية سامية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي هذا اليوم بإنزال مساعدات طبية عاجلة في ساعات الليل بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزة/76، الذي أوشكت إمداداته على النفاد لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح"، حسب بيان الجيش على الموقع الرسمي.

وأضاف: "تؤكد القوات المسلحة أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من نقص حادّ في الإمدادات، ويقوم بدوره الإنساني للتخفيف من معاناة الأهل في القطاع".

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجّه الملك بإبقاء المستشفى الميداني في قطاع غزة، رغم خروجه عن الخدمة وتعرضه لأضرار جراء القصف الإسرائيلي.

وتأسس المستشفى الميداني في غزة عام 2009، ويتبع للجيش الأردني، ويستقبل 1000-1200 مريض يومياً.

ويدير المستشفى طواقم طبية وفنية وإدارية تُبدَّل كل 3 أشهر، كما يزوَّد المستشفى مع بداية كل مهمة بالمستلزمات الطبية والعلاجية لإدامة عمله، كونه يقدم خدماته مجاناً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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