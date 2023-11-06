ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، إلى 10022 شهيداً، بينهم 4104 أطفال و2641 سيدة، وإصابة أكثر من 25 ألف فلسطيني.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية الاثنين، إن 70% من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال، مشيرة إلى أن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الماضية 24 مجزرة كبرى راح ضحيتها 243 شهيداً.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن الاحتلال استهدف مباشرة مستشفى الصحة النفسية ومشفى العيون، ويشن حرباً مسعورة على المستشفيات وسيارات الإسعاف في قطاع غزة، مشيراً إلى أنه بدأ بالفعل ينفذ تهديداته باستهداف المنشآت الطبية وارتكاب مجازر بها.



وأكد أن الاحتلال ارتكب 19 مجزرة خلال الساعات الأخيرة راح ضحيتها 292 شهيداً، كما أنه يواصل الكذب بشأن وجود ممرات آمنة للنازحين والكوادر الطبية. وأضاف: "الممرات الآمنة التي يتحدث عنها الاحتلال ما هي إلا ممرات للموت".



وتابع: "المنظومة الصحية باتت عاجزة تماماً مع دخول العدوان شهره الثاني. ونطالب جميع الأطراف بالعمل على توفير ممر إنساني آمن لضمان مرور المساعدات".



وأضاف: "تلقينا 2350 بلاغاً عن مفقودين تحت الأنقاض، منهم 1300 طفلاً، منذ بدء العدوان على غزة". وأفاد القدرة بـ"استشهاد 192 من الكوادر الصحية، وتدمير 32 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي". وذكر أن "الاحتلال استهداف أكثر من 113 مؤسسة صحية، ما أدى إلى خروج 16 مستشفى و32 مركزاً للرعاية الأولية من الخدمة بسبب الاستهداف الإسرائيلي ونفاد الوقود".

قصف متواصل

وأطلقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عصر الاثنين، صاروخاً على سطح مستشفى الشفاء في مدينة غزة، فيما تجدد القصف على مناطق متفرقة في مدينة غزة، مستهدفاً عدة منازل للمدنيين، كما أعلنت وزارة الصحة عن ارتكاب الاحتلال لمجزرة جديدة في مخيم المغازي مساء الاثنين.

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية في مؤتمر صحفي، عقده داخل مستشفى الشفاء: "استشهدت طفلة وأصيب 5 بينهم سيدة بقصف إسرائيلي لأحد الطوابق العلوية لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة".

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن القصف الإسرائيلي لقطاع غزة مساء الأحد، تسبب بدمار واسع في مستشفى الطب النفسي الوحيد في قطاع غزة ومستشفى العيون.

وأكد سلامة معروف الناطق باسم المكتب الإعلامي أن القصف المتواصل على قطاع غزة، استهدف الليلة الماضية محيط جميع المستشفيات". وتابع: "الاحتلال يتعمد قصف المخابز وكل مصادر المياه والطاقة الشمسية لتجويع السكان".

كما قالت وزارة الصحة في غزة، إن جيش الاحتلال استهدف مستشفى للأطفال خلال غاراته على القطاع الليلة الماضية. وكشفت عن أن غارات الاحتلال على مستشفى الرنتيسي أدت لاستشهاد 4 من النازحين وإصابة 70 بينهم أطفال مصابون بالسرطان.

ومع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الأول من الشهر الثاني، يواصل طيران الاحتلال منذ فجر اليوم الاثنين شنّ سلسلة غارات على مناطق متفرقة من القطاع.

وفي وقت سابق، أعلنت كالة الأنباء الفلسطينية (وفا) استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفل، فجر الاثنين خلال غارة شنتها طائرات الاحتلال الحربية على منزل في مدينة خان يونس. وقالت مصادر محلية إن "طائرات الاحتلال قصفت منزلاً في شارع المحافظة بمدنية خان يونس، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة موطنين بينهم طفل وإصابة آخرين، إضافة إلى وجود عدد من المواطنين تحت الركام".

وبالتزامن مع مدفعية الاحتلال تشن الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها العنيفة منذ ساعات على غرب غزة، تحديداً في مخيم الشاطئ، حيث جرى استهداف مربعات سكنية بأكملها، إضافة إلى قصف محيط مستشفى الشفاء.

ووسط قطاع غزة قُصف منزل على الأقل في دير البلح، ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 15 مواطناً غالبيتهم من الأطفال والنساء، كما شنت الطائرات عدة غارات أيضاً على شرق مخيم البريج، ومخيم المغازي. وقصفت الطائرات الإسرائيلية منزلاً لعائلة مشمش في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين وإصابة آخرين.

وأشارت المصادر إلى أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلاً في تل السلطان غرب مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

فصل الشمال عن الجنوب

في سياق متصل عادت الآليات العسكرية الإسرائيلية إلى التقدم في المحور الشمالي والجنوبي لمدينة غزة وصولاً إلى شارع الرشيد المطل على شاطئ البحر لتتمكن من فصل شمال القطاع عن جنوبه.

يأتي ذلك في ظل مواجهات عنيفة مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية المسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف الجيش الإسرائيلي.

وحسب الأناضول فإنّ الطائرات والمدفعية والبوارج الحربية شنّت أكثر من 100 غارة خلال الساعات الماضية على مدينة غزة وشمالي القطاع، واستهدفت مباني سكنية وطرقات وأراضي زراعية بشكل غير مسبوق.

ومساء الأحد قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إنّ قواته "استكملت حصار مدينة غزة وقسمّت القطاع إلى قسمين، شمال غزة وجنوبها".

وزعم هاغاري في مؤتمر صحفي أنّ الجيش بقيادة لواء جولاني استكمل حصار مدينة غزة ووصل إلى ساحلها، معتبراً أن "هذه الخطوة مهمة للغاية للضغط على حركة حماس".

في المقابل تُواصِل كتائب القسام، الذراع المسلحة لحركة حماس، خلال اليوم والأيام الماضية تنفيذ عشرات الهجمات بقذائف ياسين 105 المضادة للدروع ضد دبابات وجرافات وناقلات جند إسرائيلية.

بيان من 18 وكالة أممية

من جهتهم أصدر مسؤولو الوكالات الرئيسية التابعة للأمم المتحدة، الأحد، بياناً مشتركاً أبدوا فيه غضبهم من عدد الضحايا المدنيين في غزة، مطالبين بوقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة.

وأعرب مسؤولو 18 منظمة، بينها يونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، عن أسفهم لعدد القتلى في الحرب بين إسرائيل وحماس التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

واستنكر مسؤولو الوكالات في البيان تعرُّض شعب كامل في غزة للحصار والهجوم، وحرمانه من الوصول إلى العناصر الضرورية للبقاء على قيد الحياة، مشددين على أن "قصف السكان في منازلهم وفي الملاجئ والمستشفيات وأماكن العبادة أمر غير مقبول".

كما دعا مسؤولو الوكالات الأممية حركة حماس إلى إطلاق سراح أكثر من 240 رهينة، مطالبين كل جانب باحترام التزاماته بموجب القانون الدولي.

ودعوا كذلك إلى السماح بدخول مزيد من الغذاء والماء والدواء والوقود إلى قطاع غزة لمساعدة السكان.

من جانبه، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إنه جرى قصف نحو 50 مدرسة ومنشأة للوكالة في غزة تؤوي 700 ألف نازح. وأضاف أن عدد الشاحنات التي تصل إلى غزة "قليل جداً"، وما يصل من الحاجيات أقل مما يجب توفيره.

اشتباكات مع المقاومة

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها دمرت دبابة إسرائيلية متوغلة في حي الإسراء شمال غرب غزة بقذيفة الياسين. وأضافت أن مقاتليها يخوضون اشتباكات مع قوات إسرائيلية متوغلة في منطقة السلاطين شمال غرب بيت لاهيا.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قالت كتائب القسام إن مقاتليها دمروا دبابة إسرائيلية متوغلة في منطقة السلاطين شمال غرب بيت لاهيا بقذيفة "الياسين 105".

وكانت القسام نشرت من قبل مقاطع فيديو تظهر قيام مقاتليها بتفجير دبابات إسرائيلية متوغلة في غزة، بعضها جرى تفجيرها من المسافة صفر.