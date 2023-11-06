أعلن رئيس مجلس مدينة بيرنلي البريطانية أفراسياب أنور استقالته بجانب 10 أعضاء آخرين بالمجلس، احتجاجاً على رفض زعيم حزب العمال كير ستارمر، الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن أنور، الذي كان عضواً في الحزب لمدة عشر سنوات، من بين الذين طالبوا زعيم ستارمر بالتنحي الأسبوع الماضي، جراء القصف الإسرائيلي على غزة.

ووصف أنور مغادرة حزب العمال بأنه "قرار صعب حقاً"، مضيفاً: "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونكون جزءاً من حزب لا يتحدث علناً، أو على الأقلّ يدعو إلى وقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق، حثّ زعيم حزب العمال إسرائيل على الانصياع للقانون الدولي، ودعا إلى “هدنة إنسانية” في قطاع غزة، لكنه رفض الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وهو الموقف الذي أحدث انقساماً داخل الحزب.

وأشار أنور إلى أن تَحدُّث زعماء العالم، بمن فيهم زعيم حزب العمال، عن هدنة إنسانية بدلاً من السلام، هو "مجرد هراء".

وقال أعضاء مجلس مدينة بيرنلي الذين أعلنوا استقالتهم، في بيان الأحد: “لقد اتضح أن كير ستارمر والقيادة إما لا يستطيعون وإما لا يريدون الاهتمام بمخاوفنا أو الاعتراف بالمشاعر داخل مجتمعاتنا”.

وأضاف: "ردّ على دعواتنا له إلى الاستقالة، بأن الاهتمامات الفردية للأعضاء ليست محور اهتمامه، مما يوضح أيضاً أنه لا يقدّر صوت القواعد الشعبية للحزب".

ودعا 16 عضواً من حزب العمال إلى وقف إطلاق النار في غزة، منهم مسؤولون بريطانيون بارزون.

كان كبار أعضاء حزب العمال، بمن فيهم عمدة لندن صادق خان، وزعيم حزب العمال الاسكتلندي أنس ساروار، وعمدة مانشستر الكبرى آندي بورنهام، بين الذين تَحدَّوا موقف ستارمر بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وقّع ما لا يقلّ عن 330 من أعضاء مجلس حزب العمال على رسالة تحث ستارمر على دعم وقف إطلاق النار في غزة.

ولليوم الحادي والثلاثين يشنّ الجيش الإسرائيلي "حرباً مدمرة" على غزة، استُشهد فيها 9770 فلسطينياً، منهم 4800 طفل و2550 سيدة، وأُصيب أكثر من 24 ألفاً آخرين، كما استُشهد 153 فلسطينياً واعتُقل 2080 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.