سياسة
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السودان.. 20 قتيلاً على الأقل جراء سقوط قذيفة في سوق شعبية بالخرطوم
قُتل ما لا يقلّ عن 20 شخصاً، إثر سقوط قذيفة في سوق زقلونا بمدينة أم درمان شمال العاصمة السودانية الخرطوم، جراء الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان الماضي.
السودان.. 20 قتيلاً على الأقل جراء سقوط قذيفة في سوق شعبية بالخرطوم
دخان أسود ونيران في سوق أم درمان شمال الخرطوم بسبب الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع / صورة أرشيفية: Reuters   
6 نوفمبر 2023

قُتل 20 شخصاً على الأقلّ مساء الأحد، في مدينة أم درمان شمال الخرطوم، إثر سقوط قذائف في سوق شعبية، في الاشتباكات التي اندلعت منذ قرابة سبعة أشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع، حسبما أفادت منظمة حقوقية مستقلة.

وأكدت "محامو الطوارئ"، وهي منظمة حقوقية مستقلة ترصد الانتهاكات وتحصي الضحايا المدنيين، في بيان أنه "إثر تصاعد وتيرة الاشتباكات بين طرفي النزاع وتبادل القصف العشوائي، سقطت عدة قذائف في سوق زقلونا (بأم درمان) أدت إلى وفاة أكثر من 20 مواطناً وسقوط عدد من الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى شندي ومستشفى النو".

وقضى 15 مدنياً على الأقلّ السبت، إثر تَعرُّض منازلهم للقصف في العاصمة السودانية الخرطوم.

ومنذ أبريل/نيسان يحتدم القتال في مناطق مكتظة بالسكان بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وأدى الصراع إلى شلّ الخدمات الأساسية في السودان وتدمير أحياء بأكملها في العاصمة وإقليم دارفور غرب البلاد.

وأسفرت الحرب عن سقوط 10400 قتيل وفقاً لمنظمة أكليد المعنية بإحصاء ضحايا النزاعات، كما أدّت إلى نزوح ولجوء أكثر من ستة ملايين سوداني، وفق الأمم المتحدة.

والأسبوع الماضي استؤنفت المحادثات بين الطرفين برعاية أمريكية-سعودية في مدينة جدة. وقالت الرياض إن الهدف منها "تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإجراءات أخرى لبناء الثقة من أجل التقدم نحو وقف دائم للقتال".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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