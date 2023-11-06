يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً على الضفة الغربية موازية لما يحدث في قطاع غزة منذ شهر، ويمارس يومياً عمليات قتل للفلسطينيين واقتحام ومداهمات واعتقال وتنكيل، علاوة على فصل بين المدن والبلدات بالحواجز العسكرية والسواتر الترابية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي استُشهد 154 فلسطينياً برصاص إسرائيلي وأصيب 2200 بجروح، بينهم حالات حرجة في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وتستخدم إسرائيل الرصاص الحي والقصف بطائرات مسيّرة لقتل الفلسطينيين في الضفة الغربية، وخصوصاً في مخيمَي جنين ونور شمس.

والأحد، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في رام الله إنّ ما يحدث في الضفة والقدس لا يقلّ فظاعة عما يجري في قطاع غزة من "قتل واعتداءات على الأرض والبشر والمقدسات على أيدي قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين، الذين يقومون بجرائم التطهير العرقي والتمييز العنصري وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني".

عزل مدن الضفة

من جانبه قال أمين عام حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي إنّ إسرائيل حوّلت الضفة الغربية إلى ما يشبه المعازل عبر فصلها بحواجز عسكرية وبوابات حديدية وسواتر ترابية.

واتهم الصالحي خلال تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء الإدارة الأمريكية بدعم إسرائيل في حربها الشعب الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.

ونوّه بأن الاحتلال يستغل الانشغال الدولي بالحرب على غزة وينفذ سياسات وانتهاكات في الضفة الغربية.

اعتقالات وعقاب جماعي للفلسطينيين

نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) كشف بدوره أن إسرائيل اعتقلت نحو 2080 فلسطينياً بالضفة الغربية منذ بدء الحرب الحالية.

وأشار إلى أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومَن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، واحتجاز أفراد من عائلاتهم رهائن.

وتشكل حملات الاعتقال أبرز السياسات الثابتة والممنهجة التي تستخدمها إسرائيل بهدف تقويض أي حالة مواجهة متصاعدة، كما أنها من أبرز أدوات سياسة العقاب الجماعي التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين، حسب النادي.

ووثق نادي الأسير شهادات أولية من معتقلين جرى الإفراج عنهم بعد اعتقالهم بفترة وجيزة، وكذلك عائلات المعتقلين الذين استُهدفوا خلال حملات الاعتقال بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وعكست تلك الشهادات "مستوى عالياً من الاعتداءات والانتهاكات والجرائم الممنهجة، التي وصلت إلى حد تهديدهم بإطلاق النار بشكل مباشر، والضرب المبرح، والتحقيق الميداني معهم، والتهديد بالاغتصاب، واستخدام الكلاب البوليسية، واستخدام المواطنين دروعاً بشرية، وغيرها من الانتهاكات الوحشية".

وأشارت المعطيات إلى أن اثنين قُتلا بعد اعتقالهما بفعل التعذيب، فيما أصيب عدد كبير بجروح.

اعتداءات المستوطنين

وبالتوازي مع الحرب يشن المستوطنون اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم، إذ وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) ما يزيد على 400 اعتداء منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى مقتل 9 فلسطينيين.

كما أسفرت هجمات المستوطنين عن تهجير 9 تجمعات فلسطينية بدوية تتكون من 100 عائلة تشمل 810 أفراد من أماكن سكنهم إلى أماكن أخرى، وفق المصدر ذاته.

ودمّر المستوطنون 712 شجرة، وخربوا مساحات شاسعة من الأراضي، وقطعوا طرقات، واعتدوا على منازل وممتلكات، تحت حماية الجيش الإسرائيلي.

تدمير البنية التحتية

ويواصل الجيش الإسرائيلي تدمير البنية التحتية بالضفة، خصوصاً في مخيمَي جنين ونور شمس، حيث نفذ سلسلة اقتحامات عمل خلالها على حفر الشوارع وتدمير شبكات المياه والهواتف والصرف الصحي والكهرباء.

كما هدمت الآليات الإسرائيلية ميادين عامة ونصباً تذكارية، ومنها مدخل مخيم جنين وحصان المخيم، دون سبب.

وعمد الجيش إلى تفجير محال تجارية ومنازل وتحطيم مركبات خاصة.

ولليوم 31 على التوالي يشن الجيش الإسرائيلي "حرباً مدمرة" على غزة، استُشهد فيها 9770 فلسطينياً، منهم 4800 طفل و2550 سيدة، وأُصيب أكثر من 24 ألفاً آخرين، كما قُتل 153 فلسطينياً واعتُقل 2080 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.