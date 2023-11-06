توجّه المصلون في 90 ألف مسجد بعموم تركيا بعد صلاة العشاء مساء الأحد، بالتضرع والدعاء إلى الله أن "يحفظ سكان قطاع غزة من كل سوء"، في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ شهر.

وذكرت رئاسة الشؤون الدينية التركية في بيان أن الدعاء لسكان غزة جاء ضمن فاعلية "ندعو من أجل غزة".

وأكّدت أن تلاوة القرآن والدعاء للفلسطينيين في جميع مساجد تركيا بعد صلاة العشاء، جاءا بتعليمات رئاسة الشؤون الدينية لـ90 ألف مسجد بعموم البلاد.

ولليوم الحادي والثلاثين يشنّ الجيش الإسرائيلي "حرباً مدمرة" على غزة، استُشهد فيها 9770 فلسطينياً، منهم 4800 طفل و2550 سيدة، وأُصيب أكثر من 24 ألفاً آخرين، كما استُشهد 153 فلسطينياً واعتُقل 2080 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.