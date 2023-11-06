سياسة
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حماس تدعو لتشكيل لجنة دولية لزيارة مستشفيات غزة والتأكد من "كذب الاحتلال"
دعت حركة حماس إلى تشكيل لجنة دولية لزيارة المستشفيات في غزة للتأكد من كذب المزاعم الإسرائيلية باستخدامها كمواقع للمقاومة، مشددة على أن ادعاء سرقة حماس الوقود ليس إلا افتراء كذّبته الأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) التي نفت ذلك.
حماس تدعو لتشكيل لجنة دولية لزيارة مستشفيات غزة والتأكد من "كذب الاحتلال"
مستشفى الشيخ حمد في غزة. / صورة: Reuters
6 نوفمبر 2023

دعت حركة حماس الفلسطينية، الاثنين، الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تشكيل لجنة دولية لزيارة مستشفيات غزة للتحقق من رواية إسرائيل "الكاذبة" بشأن استخدام الحركة لها كمواقع "مقاومة".

وقالت الحركة في بيان إنّ ما ساقه الناطق باسم جيش الاحتلال الصهيوني في مؤتمره الصحفي "مجرّد كذِب وفبركات إعلامية وافتراءات مفضوحة".

وأمس الأحد اتهم متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي، حركة حماس بـ"استخدام 3 مستشفيات شمال قطاع غزة كملاجئ وبنى تحتية لها".

وأكدت حماس في بيانها أن "الجيش الإسرائيلي حاول تبرير تهديده باستهداف المستشفى الإندونيسي والمستشفى القطري شمال غزة بأن الحركة بَنَتْ تحتهما أنفاقاً وأنها تستخدمهما ساتراً لإطلاق الصواريخ، وما ذلك إلا أكذوبة لتبرير جرائمهم التي يندى لها جبين البشرية بحق المدنيين والجرحى".

وكشفت الحركة أن مزاعم الجيش بوجود فتحة نفق في المستشفى الإندونيسي ما هي في الحقيقة إلا مخزن وقود للمستشفى، والخرائط الهندسية والصور تثبت ذلك.

وردّت على الزعم بوجود نفق في مستشفى حمد بأنه ما هو إلا غرفة أسفل المستشفى للمضخات ومولدات الكهرباء، ووجود مدخنة للتهوية بجانب الغرفة إضافة إلى مخططات المستشفى.

وأوضح البيان أن "ادعاء الناطق باسم جيش العدو بأن حماس تسرق الوقود ليس إلا افتراءً محضاً كذّبته وكالة الأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) التي نفت ذلك بشكل قطعي".

وتفرض إسرائيل حصاراً محكماً على قطاع غزة وتمنع إدخال الماء والكهرباء والوقود، ويجري إدخال مساعدات غذائية محدودة من خلال معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

ولليوم 31 على التوالي يشن الجيش الإسرائيلي "حرباً مدمرة" على غزة، استُشهد فيها 9770 فلسطينياً، منهم 4800 طفل و2550 سيدة، وأُصيب أكثر من 24 ألفاً آخرين، كما قُتل 153 فلسطينياً واعتُقل 2080 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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