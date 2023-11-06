انتهى اللقاء الذي جمع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في أنقرة اليوم الاثنين.

وعقد الوزيران لقاءً ثنائياً أعقبه اجتماع موسع في مقر وزارة الخارجية بأنقرة، فيما استغرقت المباحثات الثنائية والموسعة بين الجانبين نحو ساعتين ونصف الساعة.

ولم يصدر بيان بعد لقاء الوزيرين، فيما غادر الوزير بلينكن مقر الخارجية عقب المباحثات.

وتأتي زيارة بلينكن لتركيا بعد جولة شرق أوسطية استهلها بزيارة لإسرائيل.

وبحث خلال جولته مع نظرائه في الأردن ومصر والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة الحرب الإسرائيلية على غزة.

كما توجه إلى الضفة الغربية بزيارة مفاجئة التقى خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ثم توجّه بلينكن إلى قبرص اليونانية التقى فيها رئيس إدارتها نيكوس خريستودوليدس.

وزار بعدها العاصمة العراقية بغداد، بحث خلالها مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الأوضاع في غزة.

ومن المنتظر أن يتوجه بلينكن بعد أنقرة إلى طوكيو وسيول ونيودلهي.